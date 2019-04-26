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      Реформа екоподатку в Україні: в Мінекології одностайно схвалили новий закон

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      Мінекології
      Мінекології / ukranews.com

      Громадська рада при Міністерстві екології i природних ресурсів України підтримала законопроекти про внесення змін до бюджетного та податкового кодексів щодо заходів з забезпечення екологічної безпеки та охорони довкілля.

      Як повідомляє журналіст OBOZREVATEL, рішення було прийнято одностайно усіма присутніми учасниками Громадської ради при Мінприроди за пропозицією голови ради Світлани Берзіної.

      Законопроектами №10146 та 10147 зокрема пропонується:

      – створення спеціального фонду, в який будуть відправлятися засоби екологічного податку. Метою закону є забезпечення надходження коштів від цього податку лише на екологічні цілі;

      – дати підприємствам можливість заощаджувати 70% на провадженні екологічних програм за рахунок нарахованого екологічного податку.

      Кошти мають виділятися автоматично після експертизи від Мінекології через процедуру оцінки впливу на довкілля (ОВД), яка визначить, що ці заходи дійсно допомагають очищенню екологічного середовища;

      – передача частини коштів фондів охорони навколишнього природного середовища на договірних умовах підприємствам на заходи для гарантованого зниження викидів і скидів забруднюючих речовин та інше;

      Представник Міністерства екології, начальник відділу супроводження природоохоронних заходів Євгеній Мороз, який також був присутнім на засіданні, підтвердив позицію відомства стосовно підтримки деяких позицій законопроекту, зокрема цільового використання екоподатку.

      Ми завжди підтримуємо позицію, що використання коштів з екоподатку має бути цільовим та мають зараховуватися до спеціального фонду,
      – заявив представник Мінекології.

      Водночас він наполіг на тому, що позиція Міністерства щодо підвищення екологічного податку залишається незмінною.

      На що голова Громадської ради відповіла: "Стосовно збільшення екологічного податку, це буде окрема дискусія. Так, можливо і потрібно збільшувати, але я вважаю, що спочатку потрібно налагоджувати нормальну систему адміністрування цього податку, а потім його збільшувати. Має бути логічна дорожня карта".

      Раніше про недоцільність збільшення екологічного податку говорив і голова Комітету ВР з питань промислової політики та підприємництва Віктор Галасюк: "“Екологічний податок хочуть підняти в 70 разів. Причому без цільового спрямування на зменшення викидів чи інші дієві способи поліпшення екології. Це фіскальний зашморг на шиї української промисловості!".

      Наприкінці учасники Громадської ради погодилися надавати необхідну підтримку у вдосконаленні законопроекту про реформування екоподатку в Україні.

      Як раніше повідомляkjcm, народний депутат від фракції "Радикальна партія" Валерія Заружко заявила, що кошти від екологічного податку в Україні не витрачаються за цільовим призначенням і не поліпшують екологічну ситуацію в країні.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Екологія Податки Гроші Законодавство
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