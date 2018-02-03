Реформа СБУ: як відомство забезпечило безпеку своїх корупціонерів

Служба безпеки України поставила себе вище закону. Співробітники СБУ, які дедалі частіше потрапляють в корупційні скандали, отримали право не звітувати про свої статки.Центр протидії корупції рік судився з СБУ через незаконне приховування декларацій керівництва спецслужби, чиї імена не є засекреченими і чий автопарк та маєтки ставали об'єктами журналістських розслідувань.

Дозвіл СБУ вийти за межі закону затверджено Апеляційним адміністративним судом Києва. Тобто коли всіх державних службовців та навіть громадських активістів-антикорупціонерів зобов’язано заповнювати повноцінні електронні декларації, за брехню в яких передбачена кримінальна відповідальність, СБУ поставила себе вище всіх інших. Вони самовільно вирішили заповнювати не декларації, а документ невідомої форми, який до того ж подається не в реєстр електронних декларацій, а зберігається у такій собі "секретній кімнаті СБУ". І головне – за брехню в цих "фількіних деклараціях" немає жодної відповідальності. Більше того, їх ніхто не має права перевірити.

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Псевдо-декларації, які подають СБУшники, віднесено до державної таємниці. А в усьому Агентстві запобігання корупції, яке перевіряє декларації, доступ до державної таємниці має лише одна людина – керівник НАЗК Наталія Корчак, яка повністю положила це відомство на догоду Банковій.

Керівництво СБУ ставало об’єктом постійних викриттів, а особливо – неформальний керівник спецслужби Павло Демчина. Він звітує напряму Банковій в обхід голови Служби безпеки Василя Грицака. Останні місяці Демчина був замішаний в безлічі скандалів: щодо переділу бізнес-інтересів, ринків скрапленого автогазу, коньячних спиртів, хімікатів для сільського господарства, харчових добавок, медичних засобів тощо. Він став уособленням потворного використання СБУ для особистих цілей Порошенка та його оточення Кононенка та Грановського.



Перший заступник голови СБУ Павло Демчина

Після серії розслідувань Демчина пішов до суду, в тому числі позиваючись проти мене. Для начебто спростування підозр у корупції, його адвокат приніс до суду лист від депутата Кононенка, який заперечував незаконний вплив на Демчину.Кононенко навіть вказав, що ніколи не давав Демчині жодних доручень, цитую, "які підпадають під вживане в побуті негативне поняття "смотрящий", визначеного у світі "воровськими законами".

Цікаво, звідки Кононенко знає, якими воровськими законами визначається слово "смотрящий"? Тут він мені нагадує іншу історію – позов проти мене одіозного соратника Януковича Юрія Іванющенка, який теж заперечував вживання проти нього слова "смотрящий", оскільки начебто воно відноситься до "тюремної лексики". Справді, цікаво, чому Іванющенко і Кононенко використовують однакові аргументи?

Ще цікаво, що в чисельних позовах проти журналістів – а їх нарахували понад 15 – Демчину супроводжує адвокат Роман Александрук з юридичної фірми "Студія права". Це та сама контора, яка допомагала лояльному до Банкової Агентству запобігання корупції розправитися над головою НАБУ Артемом Ситником.

Намагаючись поквитатися з пресою, Демчина через своїх адвокатів розсилав запити з вимогою надати персональні дані журналістів, що готували проти нього викривальні матеріали. Ще один адвокат Демчини Дмитро Пурлінський виявився у Люстраційному списку Майдана як слідчий, який вів справи проти 9 активістів, звинувачених "в організації масових заворушень", а насправді жорстоко побитих "Беркутом".

Цікаво також, що адвокати Демчини були причетні до фірм, що брали участь в афері з викрадення цукру на 300 мільйонів гривень з Аграрного фонду України.

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Загалом Демчині щастить з судами – в судових реєстрах вдалося знайти, що у листопаді минулого року Рiвненський мiський суд – а сам Демчина походить з цієї області – задовольнив скаргу Демчини та дозволив не повертати кредит банку на смішну як для ділка такого штибу суму – 31 тисячу доларів та 103 тисячі гривень. Цікаво, чи може так само пощастити простому смертному, щоб не платити банку гроші?

Всередині СБУ є багато гідних співробітників, що ризикують своїм життям у зоні АТО. Але спецслужба втрачає свою репутацію через подібні скандали. Баланс довіри до СБУ зараз на найнижчому рівні – мінус 26,5 відсотків, він падав з року в рік – це дані фонду Демократичні ініціативи станом на грудень 2017.

СБУ потребує реформування. Не лише відновлення громадського контролю над способом життя співробітників, але і позбавлення СБУ непритаманних функцій, як розслідування економічних злочинів. Але, як виявилося, спецслужба не хоче втрачати ті сфери застосування, які гарантують стабільний заробіток. Реформа СБУ, запропонована експертами Євросоюзу та НАТО, вже півтора роки лежить без руху в Адміністрації Президента.

Лист голови офісу НАТО в Україні Олександра Віннікова:

На запрошення органів влади України міжнародні радники допомагали в розробці проекту Концепції реформування СБУ. Сутність рекомендацій радників, яка міститься у документі, доопрацьованого в липні 2016 року, полягала в тому, що СБУ мала би зосередитися на основних функціях внутрішньої служби безпеки відповідно до найкращих євроатлантичних практик. Це передбачало би фокусування на боротьбі з тероризмом, контррозвідці та захисті державної таємниці. Це також означало би передачу діяльності з розслідування корупційних, економічних та контрабандних злочинів іншим органам.

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Втрата повноважень розслідувати злочини, у яких фігурують гроші, стала гальмом реформи. СБУ хоче і далі заробляти, рекетуючи бізнес, а відтак, вся країна є заручником корупційних інтересів правлячих кланів. Хоча ми як суспільство зацікавлені в підзвітній спецслужбі, що виконує виключно розвідувальні функції. Саме так, як це заведено в цивілізованих країнах. І такий законопроект буде подано групою депутатів-єврооптимістів.