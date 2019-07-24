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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Реформи чи популізм: коли стане відомо, як налаштована нова влада

      Актуальне інтерв'ю 312 Читать новость на русском

      Про новий парламент та економічні прогнози для України, дочасні місцеві вибори та повернення Олександра Єфремова з СІЗО – у прямому ефірі 24 каналу розповів політичний оглядач Євген Будерацький.

      Про економічні прогнози та новий парламент

      – Перші маркери будуть, враховуючи, що наша нова влада любить "фішечки". Підозрюю, що можуть просто поміняти місцями певну конфігурацію. Спочатку прийняти закони, а потім призначити уряд, наприклад. Щоб не розповідали, що лише портфелі ділять.

      Важливо! Офіційні результати парламентських виборів 2019: ЦВК порахувала майже 100 відсотків голосів

      – Можуть це зробити в одне засідання чи у два. Пакет законів позаносити, реформи різних галузей одразу пройти. А можуть довго думати, довго розганятися. А чим довше розганятимуться, тим менше шансів, що реформи будуть дієвими в цілому.

      – Якщо говорити про економіку, то нічого особливо нового тут не скажеш. Єдине, в чому я зараз міг би не погодитися з експертами: саме зараз в нас важкий рік по боргах з МВФ.

      Саме зараз нам потрібен Фонд. Та далі треба думати, як нам потрохи, не одразу, але відходити від вічної прив'язки до Міжнародного валютного фонду. 

      – Маючи 250 голосів, приймаючи будь-які рішення в принципі доволі легко, треба просто дуже швидко взятися й працювати. Осінь буде визначальною для того, щоб зрозуміти, налаштована наша нова влада на реформи чи на популізм.

      скільки крісел отримають партії в парламенті
      Скільки місць отримають партій у новій Верховній Раді / інфографіка 24 каналу

      Про дочасні місцеві вибори

      – Це дорого. Через рік в нас місцеві вибори чергові мають бути. Тобто якщо ми зараз підемо на дочасні, то через рік все одно підемо на місцеві.

      Коли мали б відбутися місцеві вибори в Україні?25 жовтня 2020 року. На місцевих виборах голосуватимуть за нових депутатів і голів міських, районних, сільських та селищних рад. Результати виборів до органів місцевого самоврядування повинні опублікувати не пізніше, ніж 9 листопада.

      – Доволі багато виборів припаде на каденцію нового президента. Якщо він готовий, будь ласка. Я розумію його бажання, враховуючи такі карколомні результати на останніх виборах. Але може трохи треба взяти паузу й все-таки показати, чому.

      Про повернення Єфремова з СІЗО

      Зазначимо, що екс-голова фракції "Партії регіонів" Олександр Єфремов у середу, 24 липня, вийшов зі слідчого ізолятора у місті Старобільськ Луганської області. Рішенням суду йому запобіжний захід змінили із ув'язнення на домашній арешт.

      Звільнення Єфремова: про причини і наслідки рішення суду – читайте у матеріалі 24 каналу.

      – Ми не можемо сказати, чи це пов'язане з політикою. В нас судова гілка влади працює, здається, в своєму світі. Не те, що ми, вони й самі деколи не розуміють, що роблять. Вони могли це зробити як під тиском влади, так і через бажання підіграти їй.

      Більше – дивіться у програмі.

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      Теги: Новини України Парламентські вибори 2019 Олександр Єфремов Місцеві вибори 2020
      Джерело: 24 канал
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