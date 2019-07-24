Реформи чи популізм: коли стане відомо, як налаштована нова влада

Про новий парламент та економічні прогнози для України, дочасні місцеві вибори та повернення Олександра Єфремова з СІЗО – у прямому ефірі 24 каналу розповів політичний оглядач Євген Будерацький.

Про економічні прогнози та новий парламент

– Перші маркери будуть, враховуючи, що наша нова влада любить "фішечки". Підозрюю, що можуть просто поміняти місцями певну конфігурацію. Спочатку прийняти закони, а потім призначити уряд, наприклад. Щоб не розповідали, що лише портфелі ділять.

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– Можуть це зробити в одне засідання чи у два. Пакет законів позаносити, реформи різних галузей одразу пройти. А можуть довго думати, довго розганятися. А чим довше розганятимуться, тим менше шансів, що реформи будуть дієвими в цілому.

– Якщо говорити про економіку, то нічого особливо нового тут не скажеш. Єдине, в чому я зараз міг би не погодитися з експертами: саме зараз в нас важкий рік по боргах з МВФ.

Саме зараз нам потрібен Фонд. Та далі треба думати, як нам потрохи, не одразу, але відходити від вічної прив'язки до Міжнародного валютного фонду.

– Маючи 250 голосів, приймаючи будь-які рішення в принципі доволі легко, треба просто дуже швидко взятися й працювати. Осінь буде визначальною для того, щоб зрозуміти, налаштована наша нова влада на реформи чи на популізм.



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Про дочасні місцеві вибори

– Це дорого. Через рік в нас місцеві вибори чергові мають бути. Тобто якщо ми зараз підемо на дочасні, то через рік все одно підемо на місцеві.

Коли мали б відбутися місцеві вибори в Україні?25 жовтня 2020 року. На місцевих виборах голосуватимуть за нових депутатів і голів міських, районних, сільських та селищних рад. Результати виборів до органів місцевого самоврядування повинні опублікувати не пізніше, ніж 9 листопада.

– Доволі багато виборів припаде на каденцію нового президента. Якщо він готовий, будь ласка. Я розумію його бажання, враховуючи такі карколомні результати на останніх виборах. Але може трохи треба взяти паузу й все-таки показати, чому.

Про повернення Єфремова з СІЗО

Зазначимо, що екс-голова фракції "Партії регіонів" Олександр Єфремов у середу, 24 липня, вийшов зі слідчого ізолятора у місті Старобільськ Луганської області. Рішенням суду йому запобіжний захід змінили із ув'язнення на домашній арешт.

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– Ми не можемо сказати, чи це пов'язане з політикою. В нас судова гілка влади працює, здається, в своєму світі. Не те, що ми, вони й самі деколи не розуміють, що роблять. Вони могли це зробити як під тиском влади, так і через бажання підіграти їй.

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