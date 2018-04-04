Реформи тривають: із екзотичних країн до України тепер можна потрапити за електронною візою

З 4 квітня іноземці із 47 країн можуть отримати електронну візу в Україну. Онлайн-оформлення будуть здійснювати для в’їзду в країну з діловою або туристичною метою.

Про це у своєму Twitter повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

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Реформи тривають – робимо Україну ще ближчою світу. Сьогодні запустили електронну візу. Громадяни 46 країн відтепер можуть оформити візу в Україну, не виходячи з дому,

– написав Клімкін.

У консульській службі МЗС повідомляють, що розроблено максимально спрощений процес отримання е-Візи, який, водночас, дозволяє здійснювати ефективний міграційний контроль. За їхніми даними, для оформлення такої візи слід здійснити декілька простих кроків: заповнити анкету он-лайн, завантажити скановані копії необхідних документів, заплатити на сайті банківською карткою (платіжних систем MasterCard Worldwide чи Visa International) та роздрукувати отриману на електронну адресу електронну візу.

Також у відомстві повідомляють, що час оформлення електронної візи триватиме до 9 робочих днів, її вартість становитиме 65 доларів США. Разова віза діятиме до 30 днів.

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Серед 47 держав, які отримали змогу оформити візу в Україну через Інтернет, – переважно екзотичні країни.

Нововведення доступне для громадян таких держав:

Австралія, Антиґуа і Барбуда, Багамські Острови, Барбадос, Бахрейн, Болівія, Бутан, Вануату, Гаїті, Ґватемала, Гондурас, Ґренада, Домініка, Домінікана, Індонезія, Камбоджа, Катар, Коста-Ріка, Кувейт, Лаос, Маврикій, Малайзія, Мальдіви, Мексика, Мікронезія, М'янма, Непал, Нікараґуа, Нова Зеландія, Оман, Палау, Перу, Сальвадор, Самоа, Саудівська Аравія, Сейшельські Острови, Сент-Вінсент і Ґренадини, Сент-Люсія, Сінгапур, Суринам, Таїланд, Тімор-Лешті, Тринідад і Тобаґо, Тувалу, Фіджі, Ямайка.

Запровадження е-Візи сприятиме суттєвому спрощенню візових формальностей для бажаючих відвідати Україну з метою туризму чи бізнесу та є прогресивним кроком на шляху розвитку міграційно-візової сфери,

– йдеться у повідомленні консульської служби МЗС.

Реформи тривають – робимо Україну ще ближчою світу. Сьогодні запустили електронну візу. Громадяни 46 країн відтепер можуть оформити візу в Україну, не виходячи з дому :) https://t.co/pYUGHpzuD7 — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 4 квітня 2018 р.

Нагадаємо, нещодавно в українському МЗС повідомили про підписання угоди про запровадження безвізового режиму з Катаром. Громадяни України і громадяни Катару, які користуються чинними проїзними документами, можуть перебувати без віз на території держави іншої договірної сторони протягом терміну, що не перевищує 90 днів протягом 180 днів.

