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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Реформи в армії та шлях до НАТО: волонтер про зміни в Україні за останні п'ять років

      Актуальне інтерв'ю 38 Читать новость на русском

      Про кроки України на шляху до НАТО та зміни у військовій структурі – розповів волонтер та ветеран АТО Мирослав Гай у прямому ефірі 24 каналу.

      – Петро Порошенко поміняв свою риторику, адже тепер більше звертається до людей, відповідає на гострі запитання, не боячись, що їх йому ставлять.

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      – На Яворівський полігон має прибути 150 американських десантників для спільних навчань. Також офіс НАТО збільшився вдвічі за минулі роки. Однозначно проводяться реформи. В Міністерстві оборони є відділ кодифікації, де зараз вони почали отримувати повний вільний доступ до всіх баз даних НАТО. Порошенко пообіцяв, що запровадить безвізовий режим та томос – отримали. Сказав, що ми йдемо в НАТО, то видно послідовні кроки до виконання.

      Військові не проголосували в більшості за Зеленського, бо там переважає Порошенко, але відрив був мінімальний. Більше здивувало те, що відсоток отримали ще Вілкул та Бойко, які безпосередньо винні в тому, що відбувається на Донбасі.

      – Армія – це найконсервативніша структура, тому деякі реформи, які пропонуються, зустрічаються з опором. Зараз українська армія повністю переходить на тактичні значки НАТО, коли військові все життя вчили та використовували радянські. Також змінюють систему управління та планування. Декого змушують вивчати англійську мову, бо є багато міжнародних навчань й потрібна спільна мова для спілкування.

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      – Військовим байдуже звідки прибудуть деталі для їх БТР, якщо він поїде. У 2014 році, коли я, як цивільний заїжджав у звільнений Слов’янськ, один підрозділ захопив ворожий танк. Вони не мали ж казати, що не можна брати, бо це російська техніка. Військові більше реагують на те де їм жити, що їм їсти та чи держава забезпечує їх нормальними умовами.

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      Кого підтримували в областях України

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      Теги: Новини України Петро Порошенко Слов'янськ Волонтери НАТО Олександр Вілкул Юрій Бойко Війна на Донбасі Збройні сили України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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