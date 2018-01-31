Регіна Тодоренко отримала нову роботу на російському телебаченні
18:25, сьогодні 2066 Читать новость на русском
Українська телеведуча та співачка Регіна Тодоренко нещодавно заявила, що пішла з шоу "Орел і Решка", але свою кар’єру на телебаченні не завершила.
Регіна отримала нову роботу на російському телеканалі у шоу "Мейкаперы", яке буде присвячене майстрам з макіяжу і всьому, що дотичне до цього.
Читайте також: Регіна Тодоренко пояснила, чому покинула "Орел і решка"
Колегою Тодоренко на знімальному майданчику буде стиліст Влад Лісовець.
У мережі уже проанонсували прем'єру передачі.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої21 жовтня 2017 , 19:11
Рішення про постачання американської зброї підвищить вартість російської агресії, – Порошенко19 вересня 2017 , 06:04
У ПАРЄ готуються до термінового обговорення зняття санкцій з Росії21 листопада 2017 , 20:27
Чим може здивувати Suzuki SX4?27 листопада 2017 , 08:00
BMW X330 квітня , 12:03