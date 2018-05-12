Регіна Тодоренко побувала на червоній доріжці Каннського кінофестивалю

Українська телеведуча та співачка пройшлася червоною доріжкою Каннського кінофестивалю і розповіла як до цього готувалася.

11 травня, телеведуча і співачка Регіна Тодоренко пройшлася по червоній килимовій доріжці Каннського кінофестивалю і з'явилася на прем'єрі фільму "Попіл – найчистіший білий". Про свої враження Регіна розповіла у своєму Instagram.

"Не дивлячись на те, що минулого року я вже йшла по червоній доріжці Каннського кінофестивалю, цього року я хвилювалася не менше. Минулого разу я йшла у складі великої делегації, у цьому році я йшла вже одна. Я готувалася півроку, шукала підходящу сукню, кілька годин укладання і макіяжу, кілька годин нервів і переживань, і все заради кількох хвилин проходу", – розповіла Тодоренко.