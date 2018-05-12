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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Регіна Тодоренко побувала на червоній доріжці Каннського кінофестивалю

1669 Читать новость на русском
Регіна Тодоренко
Регіна Тодоренко / Фото з відкритих джерел

Українська телеведуча та співачка пройшлася червоною доріжкою Каннського кінофестивалю і розповіла як до цього готувалася.

 11 травня, телеведуча і співачка Регіна Тодоренко пройшлася по червоній килимовій доріжці Каннського кінофестивалю і з'явилася на прем'єрі фільму "Попіл   найчистіший білий". Про свої враження Регіна розповіла у своєму Instagram.

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«Платье-Cupcake», «платье-торт», «она толстая, нет, беременная» , «что за тюль» . Спасибо за поддержку, особенно тем, кто понял мою задумку и посмеялся вместе со мной) Хорошо, что у вас есть чувство юмора В этом году я счастлива снова представлять @lorealmakeup на #CannesFilmFestival ! Полгода подготовки, часы создания макияжа и причёски, волнение, мокрые ладошки , запутанные в подол платья ножки - все это ради 1-ой минуты на торжественной ковровой дорожке , где на миг каждый может почувствовать себя звездой мирового уровня! Даже Золушка из Посёлка Котовского(г.Одесса)! За стиль и создание total look отельная благодарность - @irushairusha ️ Amazing crazy dress (платье) - @rasario MakeUp - @thevalgarland & @katyabobkova Hairstyle - @lorealhair Love you , guys! It was supercool to work with you! I was glad to present @lorealmakeup at #CannesFilmFestival this year as one of the main influencers. A half year of preparing, many hours creating hairstyles and makeup, with nervous, wet hands and tangled legs in my dress... all that for only one great minute on the red carpet, where everybody can feel like an international star, even Cinderella from the township of Kotovskogo (c.Odess).#ре #регинапутешественница #регинатодоренко #reginatodorenko

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

Зірка також розповіла, що готувалася до цієї події пів року.

"Не дивлячись на те, що минулого року я вже йшла по червоній доріжці Каннського кінофестивалю, цього року я хвилювалася не менше. Минулого разу я йшла у складі великої делегації, у цьому році я йшла вже одна. Я готувалася півроку, шукала підходящу сукню, кілька годин укладання і макіяжу, кілька годин нервів і переживань, і все заради кількох хвилин проходу", – розповіла Тодоренко.

 
Теги: LifeStyle Каннський кінофестиваль Регіна Тодоренко
Джерело: 24 Канал
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