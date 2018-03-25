Регіна Тодоренко поділилась секретами свого корисного сніданку

Українська співачка та телеведуча Регіна Тодоренко, відома за участю в програмі "Орел и решка", поділилась секретами свого здорового харчування. Секретом зірка поділилась в соціальній мережі Instagram.

Регіна Тодоренко завжди виглядає розкішно, а її струнка талія викликає тільки захоплення у прихильників. Відтак співачка, яка наразі проживає у США, розповіла, що вона їсть на сніданок.

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Українська знаменитість підтвердила думку експертів, які зазначають, що сніданок – найважливіший прийом їжі за весь день. Тому варто ретельно обирати продукти, які принесуть користь та заряд енергії на весь день.

Найважливішою частиною раціону я вважаю сніданок. Щоб день пройшов продуктивно, важливо дати організму якомога більше енергії. Мій сніданок – це домашній йогурт, який я готую сама, свіжі фрукти і сир "Ламбер". Здається, це найбільш корисна їжа для здоров'я. Та ще й дуже смачна,

– поділилась Регіна Тодоренко.

Однак зірка додала, що через шалений ритм життя вона часто не може дотримуватись правил здорового харчування. Саме через це Регіна Тодоренко звернулась до своїх прихильників, щоб хоча б вони дотримувались дієти та стежили за своїм здоров'ям. Фоловери з захопленням відреагували на допис співачки та в коментарях поділились своїми правилами ранкового харчування.