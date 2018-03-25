12:47
25 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
3°C -14°C
  • понеділок
    4°C -6°C
  • вівторок
    5°C -3°C
  • середа
    0°C -7°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НОВИНИ РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Православний комікс. Царство імені Путіна
Вєсті Кремля
22:10, 24 березня
Вєсті. UA. Жир. Дежавю Савченко. Сюрприз Тимошенко з того світу
Вєсті.UA
18:32, 24 березня
Як російські інвестори крадуть
ЦРУ
23:20, 22 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Магія вінілових платівок
Згадати все
00:32, 23 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НОВИНИ РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Регіна Тодоренко поділилась секретами свого корисного сніданку

206 Читать новость на русском
Регіна Тодоренко
Регіна Тодоренко / Фото з вільних джерел

Українська співачка та телеведуча Регіна Тодоренко, відома за участю в програмі "Орел и решка", поділилась секретами свого здорового харчування. Секретом зірка поділилась в соціальній мережі Instagram.

Регіна Тодоренко завжди виглядає розкішно, а її струнка талія викликає тільки захоплення у прихильників. Відтак співачка, яка наразі проживає у США, розповіла, що вона їсть на сніданок.

Читайте також: Регіна Тодоренко приголомшила неймовірною розтяжкою: фото

Українська знаменитість підтвердила думку експертів, які зазначають, що сніданок – найважливіший прийом їжі за весь день. Тому варто ретельно обирати продукти, які принесуть користь та заряд енергії на весь день.

Найважливішою частиною раціону я вважаю сніданок. Щоб день пройшов продуктивно, важливо дати організму якомога більше енергії. Мій сніданок – це домашній йогурт, який я готую сама, свіжі фрукти і сир "Ламбер". Здається, це найбільш корисна їжа для здоров'я. Та ще й дуже смачна,
– поділилась Регіна Тодоренко.

Однак зірка додала, що через шалений ритм життя вона часто не може дотримуватись правил здорового харчування. Саме через це Регіна Тодоренко звернулась до своїх прихильників, щоб хоча б вони дотримувались дієти та стежили за своїм здоров'ям. Фоловери з захопленням відреагували на допис співачки та в коментарях поділились своїми правилами ранкового харчування.

Теги: LifeStyle Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
сьогодні, 12:01 "Неудачный эксперимент" – почему иностранные инвесторы не хотят вести бизнес в Украине
Ілля Кенігштейн 142
сьогодні, 10:29 "Усі гроші світу" або Як замінити Кевіна Спейсі за 8 днів
Юлія Ліпенцева 494
Водный коллапс: подача воды в Луганске – это катастрофа
сьогодні, 08:43 Водный коллапс: подача воды в Луганске – это катастрофа
Ольга Черненко 1653
Я не исключаю досрочного ухода Владимира Путина, – российский политолог
сьогодні, 05:18 Я не исключаю досрочного ухода Владимира Путина, – российский политолог
Блог Медіа 3687
Чому Порошенко боїться створення Антикорсуду в Україні
24 березня, 23:06 Чому Порошенко боїться створення Антикорсуду в Україні
Віталій Шабунін 1906
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук