Регіна Тодоренко показала фото з УЗД-знімком

Українська телеведуча Регіна Тодоренко не припиняє дивувати своїх прихильників. Зірка показала в соціальній мережі фото з результатами УЗД,

Нещодавно Регіна Тодоренко розсекретила свої стосунки зі співаком Владом Топаловим. З екс-солістом гурту "Smash" вона відсвяткувала своє день народження в Лондоні та навіть сходила на два концерти – Еда Ширана та Бейонсе з Jay-Z.

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Допис, поширений regina todorenko (@reginatodorenko) 21 Чер 2018 р. о 12:25 PDT

На фоні романтичної новини про відновлення стосунків з Владом Топалом телеведуча вирішила похизуватись станом свого здоров'я. Регіна, яка нещодавно потрапила до лікарні з пієлонефритом, повторно звернулась до медиків. Запалення нирок запальна телеведуча подолала, пройшовши курс відповідного лікування в США. Результати повторного обстеження Регіна Тодоренко вирішила показати в соцмережі.

Зробила УЗД нирок. Все в нормі, дякувати Богові! Дуже дякую всім за підтримку. Все-таки хороші коментарі з побажаннями швидкого одужання роблять нас сильнішими,

– звернулась до прихильників Регіна Тодоренко.

Багато користувачів мережі спершу подумали, що телеведуча все ж вагітна та показує своє УЗД. "Побачивши фото, подумала – вагітна", "Я спершу подумала, що це УЗД малюка, а не нирок", "Досить знущатись з підписників", "Багато, не читаючи, подумали про інше УЗД", – написали прихильники зірки.