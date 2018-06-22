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Регіна Тодоренко показала фото з УЗД-знімком

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Регіна Тодоренко
Регіна Тодоренко / Фото з вільних джерел

Українська телеведуча Регіна Тодоренко не припиняє дивувати своїх прихильників. Зірка показала в соціальній мережі фото з результатами УЗД,

Нещодавно Регіна Тодоренко розсекретила свої стосунки зі співаком Владом Топаловим. З екс-солістом гурту "Smash" вона відсвяткувала своє день народження в Лондоні та навіть сходила на два концерти – Еда Ширана та Бейонсе з Jay-Z.

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На фоні романтичної новини про відновлення стосунків з Владом Топалом телеведуча вирішила похизуватись станом свого здоров'я. Регіна, яка нещодавно потрапила до лікарні з пієлонефритом, повторно звернулась до медиків. Запалення нирок запальна телеведуча подолала, пройшовши курс відповідного лікування в США. Результати повторного обстеження Регіна Тодоренко вирішила показати в соцмережі. 

Зробила УЗД нирок. Все в нормі, дякувати Богові! Дуже дякую всім за підтримку. Все-таки хороші коментарі з побажаннями швидкого одужання роблять нас сильнішими,
– звернулась до прихильників Регіна Тодоренко. 

Багато користувачів мережі спершу подумали, що телеведуча все ж вагітна та показує своє УЗД. "Побачивши фото, подумала – вагітна", "Я спершу подумала, що це УЗД малюка, а не нирок", "Досить знущатись з підписників", "Багато, не читаючи, подумали про інше УЗД", – написали прихильники зірки. 

 

Теги: LifeStyle Регіна Тодоренко Лікування
Джерело: 24 Канал
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