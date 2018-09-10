Регіна Тодоренко показала округлий живіт в приталеній міні-сукні: фото

Вагітна телеведуча Регіна Тодоренко продовжує активно вести свій блог в Instagram. Зірка хизується своїм округлим животом, публікуючи все нові знімки.

Тепер телеведуча вирішила показати своє авто, на якому вона їздить у Росії. Регіна Тодоренко сперлась на Mercedes та щасливо посміхалась перед камерою. При цьому телеведуча вбрана у приталену міні-сукню, яка підкреслила чималий округлий живіт. Образ вона доповнила білими кросівками та сумкою через плече.

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Незабаром мені знадобиться зручна велика машина. Вантажівку брати не хочеться, з паркуванням складно, фури – дорого,

– жартома написала Регіна, попросивши пораду у прихильників.

Як відомо, наприкінці липня ЗМІ вибухнули новиною: скандальна Регіна Тодоренко вагітна первістком. Батьком її дитини є російський співак Влад Топалов, який заручився з артисткою. Раніше телеведуча приховувала очікування первістка, а згодом, коли фігура Регіни дуже змінилась, зірка почала носити об'ємні сукні та кофти.