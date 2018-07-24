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Регіна Тодоренко показала романтичний відпочинок на Корсиці: фото

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Регіна Тодоренко і Влад Топалов на Корсиці
Регіна Тодоренко і Влад Топалов на Корсиці / Instagram / @reginatodorenko

Українська телеведуча Регіна Тодоренко відправилась у романтичну подорож зі своїм коханим Владом Топаловим. Зараз пара перебуває на сонячному французькому острові Корсика.

Ще кілька днів тому Регіна позувала на червоній доріжці з Топаловим, підтвердивши свої стосунки з артистом. А сьогодні закохані вже насолоджуються відпочинком на півночі острова Корсика.

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Зірки публікують спільні світлини в Instagram та хизуються розкішними краєвидами у своїх Instagram-Stories. Що цікаво, після чуток про вагітність Регіни зірка майже не показує свою фігуру нижче грудей на світлинах та відеороликах.

 

 

 

Лише на одному фото у Влада можна побачити її у повний зріст, однак розгледіти округлий живіт на ній важко.

Можливо, всі здогадки про вагітність надто перебільшені, а втім, Регіна виглядає дуже щасливою та привабливою поряд зі своїм коханим Владом.

Теги: LifeStyle Зіркові романи відпочинок Регіна Тодоренко
Джерело: 24 Канал
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