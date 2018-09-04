Регіна Тодоренко показала своє архівне фото з першого класу
Співачка та телеведуча Регіна Тодоренко показала шанувальникам у соціальних мережах, як виглядала школяркою.
Регіна опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram.
Читайте також: Регіна Тодоренко вперше прокоментувала свою вагітність: подробиці
Зірка провела до першого класу свого племінника і поділилася своїми шкільними спогадами.
Я дико любила школу, в якій навчалася, дратувала всіх своїм співом, танцями, плясками, віршами. Як вчителі мене терпіли, я досі не розумію, але спасибі вам, дорогенькі, за таку щиру любов,
– розповіла Регіна.
Тодоренко також додала, що все шкільне життя була на конкурсах, концертах, олімпіадах, а уроки робила на перервах, однак школу закінчила з відзнакою.
На її думку, чим більше залучати дитину до різних творчих гуртків, тим більше вона встигає.
Регіна Тодоренко / Instagram