Регіна Тодоренко показала своє архівне фото з першого класу

Співачка та телеведуча Регіна Тодоренко показала шанувальникам у соціальних мережах, як виглядала школяркою.

Регіна опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram.

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Зірка провела до першого класу свого племінника і поділилася своїми шкільними спогадами.

Я дико любила школу, в якій навчалася, дратувала всіх своїм співом, танцями, плясками, віршами. Як вчителі мене терпіли, я досі не розумію, але спасибі вам, дорогенькі, за таку щиру любов,

– розповіла Регіна.

Тодоренко також додала, що все шкільне життя була на конкурсах, концертах, олімпіадах, а уроки робила на перервах, однак школу закінчила з відзнакою.

На її думку, чим більше залучати дитину до різних творчих гуртків, тим більше вона встигає.



Регіна Тодоренко / Instagram