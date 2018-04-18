17:48
18 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
14°C
17°C 11°C
  • четвер
    13°C 11°C
  • п'ятниця
    16°C 9°C
  • субота
    21°C 7°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Зв'язок Кирила з космосом. Туалети для людей без комплексів
Вєсті Кремля
23:29, 17 квітня
Вєсті.UA. Перевага Ляшка над Гітлером. Місія
Вєсті.UA
20:19, 17 квітня
Як заробляють на імпорті авто на Одеській митниці: резонансне розслідування
ЦРУ
09:31, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Відпочинок у санаторії
Згадати все
20:38, 16 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Час припинити залежати від когось, – Регіна Тодоренко збентежила новим дописом

1626 Читать новость на русском
Регіна Тодоренко
Регіна Тодоренко / ivona.bigmir.net

Українська співачка та телеведуча Регіна Тодоренко, яка брала участь в програмі "Орел и решка", здивувала прихильників досить зухвалим "луком". Відповідну світлину зірка опублікувала на сторінці в Instagram.

Як відомо, Регіна Тодоренка активно веде свій блог у соціальній мережі, тому щоразу дивує підписників яскравими кадрами з життя. Так, на новому знімку співачка постала в досить пікантному образі. Знаменитість приміряла рожеву шубу, купальник та колготи в сітку. Жовті чоботи доповнили яскравий "лук" Регіни Тодоренко.

Читайте також: Регіна Тодоренко приголомшила неймовірною розтяжкою: фото

В такому досить зухвалому образі зірка постане в новому кліпі на пісню "П'ятниця". За словами Регіни Тодоренко, прем'єра відео відбудеться на початку травня 2018 року. Зірка вже анонсувала, що пісня буде запальною.

Попри яскравий образ Регіна Тодоренко здивувала підписників дивним дописом. Ймовірно, робота над кліпом спричинила якісь суперечності.

Боротися з вітряками – це так весело. Час закінчувати це і припинити залежати від когось,
– заінтригувала Регіна Тодоренко.

Хто така Регіна Тодоренко?
Відома співачка, яка була однією з вокалісток гурту "Real O". Згодом Регіна Тодоренко спробувала себе в ролі телеведучої проекту "Орел и решка", після чого отримала чималу популярність. Наразі співачка активно працює над сольною кар'єрою та здобуває освіту продюсера у США.

Теги: LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук