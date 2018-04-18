Час припинити залежати від когось, – Регіна Тодоренко збентежила новим дописом

Українська співачка та телеведуча Регіна Тодоренко, яка брала участь в програмі "Орел и решка", здивувала прихильників досить зухвалим "луком". Відповідну світлину зірка опублікувала на сторінці в Instagram.

Як відомо, Регіна Тодоренка активно веде свій блог у соціальній мережі, тому щоразу дивує підписників яскравими кадрами з життя. Так, на новому знімку співачка постала в досить пікантному образі. Знаменитість приміряла рожеву шубу, купальник та колготи в сітку. Жовті чоботи доповнили яскравий "лук" Регіни Тодоренко.

Читайте також: Регіна Тодоренко приголомшила неймовірною розтяжкою: фото

В такому досить зухвалому образі зірка постане в новому кліпі на пісню "П'ятниця". За словами Регіни Тодоренко, прем'єра відео відбудеться на початку травня 2018 року. Зірка вже анонсувала, що пісня буде запальною.

Попри яскравий образ Регіна Тодоренко здивувала підписників дивним дописом. Ймовірно, робота над кліпом спричинила якісь суперечності.

Боротися з вітряками – це так весело. Час закінчувати це і припинити залежати від когось,

– заінтригувала Регіна Тодоренко.

Хто така Регіна Тодоренко?

Відома співачка, яка була однією з вокалісток гурту "Real O". Згодом Регіна Тодоренко спробувала себе в ролі телеведучої проекту "Орел и решка", після чого отримала чималу популярність. Наразі співачка активно працює над сольною кар'єрою та здобуває освіту продюсера у США.