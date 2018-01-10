Регіна Тодоренко пояснила, чому покинула "Орел і решка"

Відома співачка та ведуча Регіна Тодоренко стверджує, що покинути проект "Орел і Решка" вона хотіла ще давно, але до остаточного рішення її підштовхнув сезон кругосвітньої подорожі, оскільки після нього теледіва перетворилась "на велику грудку зла".

Про це вона розповіла у коментарі ресурсу StarHit.

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"Розумію, багато хто вважає мою кар'єру мрією – їздиш світом за чужий рахунок, дивишся дивовижні місця та коментуєш, що відбувається. Але у всього є межа. Подорожувати, звичайно, – прекрасно, але формат саме цих поїздок був мені вже не до душі. Таке буває з кожним: прокидатися рано вранці, долати корки, десять годин пахати в офісі стає тягарем, потрібне перезавантаження. Прийшов і мій час – треба відпочити, переформатувати свій "диск", провести апгрейд знань", – зауважила телеведуча.

За її словами, бажання покинути проект з'явилося в неї ще перед сезоном кругосвітньої подорожі і вона на цю тему навіть говорила з продюсером шоу Оленою Синельниковою.

"За час роботи мені довелося багато чого подивитися, спробувати, випробувати. Я перенаситилася, від чого емоції в кадрі – вже не ті. Але Олена вірила в мої сили. Плюс дати згоду на поїздку підстьобувала можливість потрапити в Книгу рекордів Гіннесса в Україні як перша жінка-телемандрівниця, яка здійснила безперервну кругосвітню подорож", – додає вона.

У підсумку, як переконує співачка, їй ще на 9 місяців довелося залишитися, однак після повернення вона почувалася надто виснаженою як фізично, так і морально.

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Тоді я перетворилася просто на велику грудку зла. Перестала любити людей, стала асоціальною. Болісно пережила той період. Почалася затяжна депресія. Реально "дах" поїхав, навіть волосся пофарбувала в рудий колір. Повернувшись якось увечері додому, зрозуміла: мене не влаштовує такий стан. Зібрала речі та рвонула на Балі, щоб відновити сили, поставити мізки на місце. Причім полетіла до зовсім незнайомих людей. Зате після відпочинку знайшла вірних товаришів,

– констатує Тодоренко.