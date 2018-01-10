13:37
10 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ПОЛЬЩА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Алкогольна методика Путіна. Літальний агент ФСБ
Вєсті Кремля
21:48, 9 січня
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
20:08, 9 січня
Для чого полтавські чиновники стають
ЦРУ
09:30, сьогодні
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Новорічні традиції
Згадати все
23:39, 28 грудня 2017
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ПОЛЬЩА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Регіна Тодоренко пояснила, чому покинула "Орел і решка"

05:37, сьогодні 16962 Читать новость на русском
Регіна Тодоренко
Регіна Тодоренко / Ivona

Відома співачка та ведуча Регіна Тодоренко стверджує, що покинути проект "Орел і Решка" вона хотіла ще давно, але до остаточного рішення її підштовхнув сезон кругосвітньої подорожі, оскільки після нього теледіва перетворилась "на велику грудку зла".

Про це вона розповіла у коментарі ресурсу StarHit.

Читайте також: Регіна Тодоренко розповіла, чим займається після звільнення з шоу "Орел і решка"

"Розумію, багато хто вважає мою кар'єру мрією – їздиш світом за чужий рахунок, дивишся дивовижні місця та коментуєш, що відбувається. Але у всього є межа. Подорожувати, звичайно, – прекрасно, але формат саме цих поїздок був мені вже не до душі. Таке буває з кожним: прокидатися рано вранці, долати корки, десять годин пахати в офісі стає тягарем, потрібне перезавантаження. Прийшов і мій час – треба відпочити, переформатувати свій "диск", провести апгрейд знань", – зауважила телеведуча.

За її словами, бажання покинути проект з'явилося в неї ще перед сезоном кругосвітньої подорожі і вона на цю тему навіть говорила з продюсером шоу Оленою Синельниковою.

"За час роботи мені довелося багато чого подивитися, спробувати, випробувати. Я перенаситилася, від чого емоції в кадрі – вже не ті. Але Олена вірила в мої сили. Плюс дати згоду на поїздку підстьобувала можливість потрапити в Книгу рекордів Гіннесса в Україні як перша жінка-телемандрівниця, яка здійснила безперервну кругосвітню подорож", – додає вона.

У підсумку, як переконує співачка, їй ще на 9 місяців довелося залишитися, однак після повернення вона почувалася надто виснаженою як фізично, так і морально.

Читайте також: Регіна Тодоренко вразила зміною зовнішності

Тоді я перетворилася просто на велику грудку зла. Перестала любити людей, стала асоціальною. Болісно пережила той період. Почалася затяжна депресія. Реально "дах" поїхав, навіть волосся пофарбувала в рудий колір. Повернувшись якось увечері додому, зрозуміла: мене не влаштовує такий стан. Зібрала речі та рвонула на Балі, щоб відновити сили, поставити мізки на місце. Причім полетіла до зовсім незнайомих людей. Зате після відпочинку знайшла вірних товаришів,
– констатує Тодоренко.

Теги: Новини України LifeStyle Музика Новини культури Медіа Подорожі
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Маленький Всесвіт звичайної мами: як зрозуміти, що у вашої дитини аутизм?
сьогодні, 12:00 Маленький Всесвіт звичайної мами: як зрозуміти, що у вашої дитини аутизм?
Тетяна Герасько 903
Вбивство Ірини Ноздровської та його розслідування: чому виникло обурення суспільства
сьогодні, 11:05 Вбивство Ірини Ноздровської та його розслідування: чому виникло обурення суспільства
Ігор Саджениця 4313
Ноздровську вбили через збіг обставин, – Нацполіція
сьогодні, 12:49 Ноздровську вбили через збіг обставин, – Нацполіція
950
Ще одна європейська країна знизила максимальну швидкість на дорогах
сьогодні, 12:43 Ще одна європейська країна знизила максимальну швидкість на дорогах
875
Саакашвілі зробив несподівану заяву щодо роботи вбитої Ноздровської
сьогодні, 11:29 Саакашвілі зробив несподівану заяву щодо роботи вбитої Ноздровської
4230
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
"Укрпошта" запроваджує нові тарифи з 2018 року
12 грудня 2017 , 14:20
Загибель Ноздровської: у поліції розповіли про перебіг розслідування
 2 січня , 12:33
Єнс Столтенберг продовжуватиме очолювати НАТО до 2020 року
 12 грудня 2017 , 19:17
Президент України привітав дипломатів з нагоди сторіччя відомства
22 грудня 2017 , 19:32
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук