Регіна Тодоренко стала ведучою нового шоу на російському телеканалі: деталі

Українська співачка та ведуча Регіна Тодоренко, яку всі знають як екс-ведучу програми "Орел і решка", вирішила спробувати себе на російському телеканалі "П’ятниця!" у її власному проекті "П'ятниця з Регіною".

Про це 28-річна Тодоренко сповістила у своєму Instagram.

Ще три тижні тому ведуча заінтригувала фанатів своїм дописом, де зазначила, що "вона виношувала своє дітище 9 місяців", яке потім пояснила як народження її нового проекту "П'ятниця з Регіною", прем’єра якого відбудеться 29 червня о 23:00 в Росії.

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Вже вчора з’явились перші кадри, на яких Регіна позує в студії її шоу. За словами дівчини, гостями програми стануть відомі блогери, музиканти, актори, танцюристи, яких Регіна буде ставити в несподівані обставини, щоб розкрити зірок з нової сторони. Співведучим співачки стане російський відеоблогер Микола Соболєв.

Допис, поширений Телеканал ПЯТНИЦА! (@fridaytv) 24 Чер 2018 р. о 12:03 PDT

У рамках цього шоу я не вирушаю в джунглі Амазонії, як всі звикли бачити. Я привезла джунглі з собою і запрошую всіх артистів випробувати все, що випробувала на собі за час подорожей. І ми постаралися зробити так, щоб п'ятничним вечором перенести глядача з сірих буднів в атмосферу вічного свята з божевільною кількістю вітаміну D,

– розповіла українська ведуча у виданні Cosmopolitan.

Допис, поширений Телеканал ПЯТНИЦА! (@fridaytv) 25 Чер 2018 р. о 12:03 PDT

До слова, нове шоу "П'ятниця з Регіною" дуже нагадує адаптацію популярного американського проекту "Шоу Елен Дедженерес". Однак про це представники каналу нічого не повідомляють.

Хто така Регіна Тодоренко?Відома співачка, яка була однією з вокалісток гурту "Real O". Згодом Регіна Тодоренко спробувала себе в ролі телеведучої проекту "Орел и решка", після чого отримала чималу популярність. На початку 2018 року співачка активно працювала над сольною кар'єрою та здобувала освіту продюсера у США.



Вже довгий час співачка тримає тісні стосунки з російськими виконавцями та нерідко з'являється на російських преміях і телеканалах.