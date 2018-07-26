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Історія кохання Регіни Тодоренко та Влада Топалова

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Регіна Тодоренко та Влад Топалов: історія кохання
Регіна Тодоренко та Влад Топалов: історія кохання / 24 Канал

Нарешті це сталося – українська телеведуча і співачка Регіна Тодоренко виходить заміж за російського співака Влада Топалова. Ця новина приголомшила усіх, оскільки пара ретельно приховувала свої стосунки від громадськості.

Влад зробив пропозицію Регіні в одному з найромантичніших куточків планети – на мальовничому березі моря в Сен-Тропе. Закохана пара оголосила про те, що вони заручені, опублікувавши фотографії в соцмережах.

Читайте також: У мережі обговорюють вагітний живіт Регіни Тодоренко: фото

Редакція LifeStyle 24 пропонує пригадати, якою була історія кохання Регіни Тодоренко та Влада Топалова.

На початку листопада 2017 року 27-річна Регіна розійшлася з продюсером Микитою Трякіним після трьох років стосунків. Дівчина відправилася у США, де почала навчання в Нью-Йоркській кіноакадемії.

Якраз у той період Тодоренко познайомилася з Топаловим.

"Торік відбувся мій театральний дебют, завдяки якому я знайшла коханого чоловіка. Режисер вистави "Заклади дружину до ломбарду" Сергій Рост затвердив нас з Владом Топаловим на головні ролі. Я так раділа, коли отримала пропозицію. Але навіть не припускала, як вона переверне моє життя. Що ще сказати? Не бійтеся розширювати межі! Вчіться новому, наступайте на горло страхам, рухайтеся вперед. І, звичайно ж, закохуйтеся!"– тоді розповіла вона в інтерв'ю для російського видання StarHit.

Після цього Регіна почала публікувати фото в Instagram з хлопцем, але його обличчя не показувала і ім’я не розголошувала.

Але згодом на сторінці дівчини почали з’являтися нові і нові кадри з Владом: спільна подорож до Лондона на честь дня народження Регіни, спільні виходи за світські заходи, спільні мандрівки.

Тривалий час Тодоренко намагалася приховати, що щаслива в стосунках з Топаловим. Але новина про заручини усе розставила на свої місця.

Крім того, ЗМІ пишуть, що телеведуча вагітна. Після спільного світського виходу з нареченим під широкою сукнею журналісти і фанати розгледіли округлий живіт. В соцмережах зірка також старається не публікувати світлини в повний ріст, а чутки про цікавий стан не коментує.

 

Допис, поширений SUPER (@super.ru)

 

Теги: Новини України LifeStyle Зіркові весілля Зіркові романи Регіна Тодоренко
Джерело: 24 Канал
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