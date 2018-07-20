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У мережі обговорюють вагітний живіт Регіни Тодоренко: фото

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Тодоренко вагітна від Топалова – чи ні?
Тодоренко вагітна від Топалова – чи ні? / Фото із соцмереж

Телеведуча Регіна Тодоренко похизувалась новим фото в соцмережі, поширивши вкотре новини про вагітність. Все тому, що на знімку видніється чималий живіт зірки.

Популярна ведуча Регіна Тодоренко вкотре підігріла цікавість до її стосунків з екс-солістом гурту "Smash" Владом Топаловим. Разом із бойфрендом вона відвідала світських захід, організований російським журналом Glamour. Регіна засвітила округлий живіт, чим вкотре поширила чутки про ймовірну вагітність.

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"Важливий висновок сьогоднішнього дійства: якщо ти поруч з чоловіком, який підтримує тебе в будь-яких божевільних починаннях, вірить в твій успіх і любить всім серцем, значить пора забрати його додому з цієї гучної вечірки, поки інші жінки не звернули увагу! А якщо чесно, то чудово відчувати підтримку в такі відповідальні моменти як сьогодні, тоді під ногами земля стає міцнішою", – кумедно написала вона. 

Регіна разом з Владом претендують на звання "Пара року". Однак у мережі піджартовують, чи зірки не стануть "батьками року". Люди засипали телеведучу питаннями щодо її пишних форм, які виднілись в об'ємній міні-сукні жовтого кольору. Однак зірка так і не відреагувала на них. 

 

 

 

Допис, поширений Spletnik (@spletnik_ru)

Нагадаємо, що раніше Регіна гучно спростувала чутки про майбутнє материнство. На премію "Муз-ТВ" вона вбрала пишну сукню та позувала, як вагітна жінка. До цього в мережі телеведуча говорила про 9 місяців очікування "чуда". Однак, як виявилось, так Регіна Тодоренко прорекламувала своє шоу "П'ятниця". 

Теги: Новини України LifeStyle Регіна Тодоренко
Джерело: 24 Канал
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