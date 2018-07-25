Регіна Тодоренко вперше виходить заміж

Українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка лише недавно офіційно підтвердила свої стосунки з російським виконавцем Владом Топаловим отримала пропозицію одруження.

Щасливі фото зірка опублікувала у своєму Instagram. Пара зараз перебуває у французькому Сен-Тропе, де насолоджується відпочинком на розкішній яхті.

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Першим про подію сповістив Влад Топалов в Instagram, виставивши фото з кумедним запитанням чи "згідна" вона, на що Регіна лише ствердно відповіла.

Допис, поширений regina todorenko (@reginatodorenko) 25 Лип 2018 р. о 5:44 PDT

Для освідчення Влад Топалов обрав чарівну обручку з великим діамантом, яка переливається під сонцем. Лише за декілька хвилин після публікацій світлин фотографії новоспечених наречених вподобало кілька десятків тисяч користувачів та залишило не одну сотню захопливих коментарів з привітаннями.

Допис, поширений Vlad Topalov (@vladtopalovofficial) 25 Лип 2018 р. о 5:42 PDT

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Стосунки з 32-річним Владом Топаловим у Регіни Тодоренко вже тривають не один місяць. 28-річна дівчина, відома своєю участю в програмі "Орел і решка" декілька років проводила в постійних подорожах, пов’язаних з роботою, через що була змушена порвати тривалі відносини з її екс-бойфрендом. На початку листопада 2017 року телеведуча розійшлася з продюсером Микитою Трякіним після трьох років стосунків.

У свою чергу екс-учасник гурту "Smash" Влад Топалов вже був одного разу одружений на доньці заможного російського бізнесмена Павла Даніліна – Ксенії. Через півтори роки у березні 2017-го співак розлучився з дружиною. Вже на початку 2018 року Регіна опублікувала таємничий знімок з новим бойфрендом, якого довго намагалась приховати від публіки.

Допис, поширений regina todorenko (@reginatodorenko) 16 Чер 2018 р. о 6:27 PDT

Але після публічних поцілунків в громадських місцях і неоднозначних спільний фотографій в середині липні пара все ж підтвердила офіційно свої стосунки. Вони з’явились на червоній доріжці журналу "Glamour", оскільки їх було номіновано на "Пару року 2018".

Більше того, тепер наречену Регіну Тодоренко підозрюють у вагітності. Після спільного світського виходу з Топаловим під широкою сукнею журналісти і фанати розгледіли округлий живіт. В соцмережах зірка також старається не публікувати світлини в повний ріст, а чутки про очікування первістка вона не коментує.