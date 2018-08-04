Регіна Тодоренко вкотре показала вагітний живіт: фото
Українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка напередодні заручилася з російським співаком Владом Топаловим, продовжує підігрівати чутки про свою першу вагітність.
Так, Регіна Тодоренко опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram, на якому зіркова пара цілується у французькому місті Сен-Тропе.
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Цього разу, дівчина повернулася на камеру так, щоб можна було побачити її округлий живіт. Тепер у шанувальників немає сумнівів у вагітності співачки.
Однак Регіна Тодоренко і Влад Топалов досі офіційно не афішують про поповнення у сім'ї.
Регіна Тодоренко і Влад Топалов / Instagram
Крім того, на своїй сторінці в Instagram Влад Топалов опублікував відео в сторіз, на якому також можна помітити округлий живіт нареченої.
Регіна Тодоренко / Instagram-сторіз