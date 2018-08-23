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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Регіна Тодоренко вперше прокоментувала свою вагітність: подробиці

816 Читать новость на русском
Регіна Тодоренко
Регіна Тодоренко / Instagram

Популярна українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка ретельно приховувала свою вагітність, вперше підтвердила чутки про це,

Про це Регіна Тодоренко розповіла в інтерв'ю Glamour.

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На запитання про вагітність Регіна жартома відповіла, що "дійсно дуже гарно поїла і погладшала на цілих 10 кілограмів".

Також телеведуча згадала, як її намагалися шантажувати через вагітність.

До мене підійшов кореспондент відомого порталу і сказав, що у них є інформація про усі мої аналізи, є висновок лікаря і давайте, мовляв, вирішувати, як це опублікувати. Я відповіла "Що? Такий шантаж!", а насправді я знаю, що усі хочуть поговорити про мої форми і опуклості, але я вважаю, що ця тема дуже сакральна та таємнича, що не варто про це багато говорити, допоки ще це все не відбулося",
– наголосила Регіна.

Крім того, Регіна Тодоренко розповіла, що перебуває у прекрасному стані, який їй подобається. Також дівчина поділилася історією знайомства з Владом Топаловим.

"Ми познайомились у театрі. Я просто вдало сходила в театр", – додала вона.

 

Теги: LifeStyle Зіркові мами Регіна Тодоренко
Джерело: 24 Канал
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