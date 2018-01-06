Регіна Тодоренко вразила зміною зовнішності
19:58, сьогодні 5572 Читать новость на русском
Українська телеведуча і співачка Регіна Тодоренко вразила своїх шанувальників зміною свого зовнішнього вигляду. Зміни торкнулися брів екс-ведучої програми "Орел і Решка".
Про це свідчить відповідне фото, яке телезірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
На знімку Тодоренко постала в образі кавказької дівчини із бровами, які зрослися на переніссі.
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"А ви вже знаєте, що будете робити в цьому році??? Чого хочете досягти? Особисто у мене 3 мети: Запустити мега круте шоу. Нарешті почати Блог. Відростити моноброву. Яка мета на 2018-й у вас?", – підписала опубліковане фото телеведуча.
Регіна Тодоренко
Джерело: 24 Канал
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