Регіна Тодоренко вразила зміною зовнішності

Українська телеведуча і співачка Регіна Тодоренко вразила своїх шанувальників зміною свого зовнішнього вигляду. Зміни торкнулися брів екс-ведучої програми "Орел і Решка".

Про це свідчить відповідне фото, яке телезірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На знімку Тодоренко постала в образі кавказької дівчини із бровами, які зрослися на переніссі.

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"А ви вже знаєте, що будете робити в цьому році??? Чого хочете досягти? Особисто у мене 3 мети: Запустити мега круте шоу. Нарешті почати Блог. Відростити моноброву. Яка мета на 2018-й у вас?", – підписала опубліковане фото телеведуча.



Регіна Тодоренко