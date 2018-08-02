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Регіна Тодоренко з округлим животом станцювала запальний танець: відео

1384 Читать новость на русском
Регіна Тодоренко
Регіна Тодоренко / Instagram / @alla_dovlatova

Українська телеведуча Регіна Тодоренко не перестає давати привід для чуток про її першу вагітність. 28-річну дівчину запросили у студію радіостанції "Русское радио", де вона разом з ведучою станцювала ритмічний танець.

Для радіоефіру зірка обрала легку чорну сукню до колін, накинувши зверху чорний кардиган з поясом. Крізь одяг користувачі змогли розгледіти округлий животик ведучої, який вона ретельно приховує від сторонніх очей.

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Незважаючи на ймовірний статус вагітної, Регіна впевнено і швидко станцювала в дуеті з російською ведучою станції Аллою Довлатовою. Кумедний відоролик вже з’явився на її Instagram-сторінці.

 

Нагадаємо, що перші чутки про очікування первістка від російського співака Влада Топалова з’явились після провокативного допису Регіни, де вона заявляла, що "майже 9 місяців виносить це чудо, яке зовсім скоро з'явиться на світ". Також пишна сукня наче підкреслювала її округлий живіт. Згодом виявилось, що зірка мала на увазішоу "П'ятниця з Регіною" як своє дітище.

Але кілька тижнів тому вона з’явилась з Владом Топаловим на червоній доріжці російської премії, де одягнула широку сукню з-під якої, за спостереженнями фанатів і журналістів, проглядався вагітний живіт. 25 липня артист неочікувано зробив пропозицію одруження Регіні Тодоренко.

Теги: LifeStyle Регіна Тодоренко Зіркові мами
Джерело: 24 Канал
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