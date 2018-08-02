Регіна Тодоренко з округлим животом станцювала запальний танець: відео

Українська телеведуча Регіна Тодоренко не перестає давати привід для чуток про її першу вагітність. 28-річну дівчину запросили у студію радіостанції "Русское радио", де вона разом з ведучою станцювала ритмічний танець.

Для радіоефіру зірка обрала легку чорну сукню до колін, накинувши зверху чорний кардиган з поясом. Крізь одяг користувачі змогли розгледіти округлий животик ведучої, який вона ретельно приховує від сторонніх очей.

Читайте також: Кого народить вагітна Регіна Тодоренко: російські ЗМІ назвали стать

Незважаючи на ймовірний статус вагітної, Регіна впевнено і швидко станцювала в дуеті з російською ведучою станції Аллою Довлатовою. Кумедний відоролик вже з’явився на її Instagram-сторінці.

Допис, поширений Алла (@alla_dovlatova) 31 Лип 2018 р. о 11:23 PDT

Нагадаємо, що перші чутки про очікування первістка від російського співака Влада Топалова з’явились після провокативного допису Регіни, де вона заявляла, що "майже 9 місяців виносить це чудо, яке зовсім скоро з'явиться на світ". Також пишна сукня наче підкреслювала її округлий живіт. Згодом виявилось, що зірка мала на увазішоу "П'ятниця з Регіною" як своє дітище.



Але кілька тижнів тому вона з’явилась з Владом Топаловим на червоній доріжці російської премії, де одягнула широку сукню з-під якої, за спостереженнями фанатів і журналістів, проглядався вагітний живіт. 25 липня артист неочікувано зробив пропозицію одруження Регіні Тодоренко.