Регіна Тодоренко заінтригувала новим фото з Владом Топаловим

Українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка стала знаменита після проекту "Орел и Решка", і російський співак Влад Топалова всіляко приховували свої відносини. Але тепер пара все ж почала публікувати в мережі спільні кадри.

Зокрема, свій день народження Регіна провела у Лондоні саме з Владом, а тепер зізналася, що "знайшла друга на все життя".

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Такий інтригуючий пост дівчина написала в своєму Instagram-акаунті.

"Мій друг Влад Топалов зараз на сцені, а я за ним сумую!!! А ви вже знайшли собі друга на все життя?" – підписала спільне фото Тодоренко.

Як відомо, ще восени 2017 року Регіна розірвала стосунки з продюсером Микитою Трякіним. Після цього в ЗМІ не вщухали чутки про роман з російським співаком Владом Топаловим.

Допис, поширений regina todorenko (@reginatodorenko) 12 Лип 2018 р. о 3:15 PDT

Хто така Регіна Тодоренко? Регіна почала кар'єру як співачка гурту "Real O". Згодом Тодоренко спробувала себе в ролі телеведучої проекту "Орел и решка", після чого отримала чималу популярність. Наразі активно працює та виступає у Росії.