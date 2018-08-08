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НОВИНИ ГРУЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Регіна Тодоренко засвітила оголений вагітний живіт: фото

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Регіна Тодоренко
Регіна Тодоренко / Фото з соцмереж

Телеведуча Регіна Тодоренко ретельно приховує свою вагітність від громадськості, але це вдається їй дедалі важче. Навіть об’ємний одяг не ховає її округлий животик.

Нещодавно Регіна випадково показала свій оголений живіт, коли записувала відео для Instagram.

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Регіна Тодоренко

Регіна Тодоренко

Тепер її шанувальники не мають жодних сумнівів щодо вагітності Тодоренко. Водночас багато користувачів вважають, до дівчина піариться на своєму стані і тільки підігріває чутки.

Нагадаємо, Регіна готується до весілля з російським співаком Владом Топаловим, який зробив їй пропозицію руки та серця.  

Теги: Новини України LifeStyle Регіна Тодоренко Зіркові мами
Джерело: 24 Канал
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