Регіна Тодоренко засвітила помітно округлий живіт: фото

Українська ведуча та співачка Регіна Тодоренко нещодавно отримала пропозицію одруження від російського співака Влада Топалова. Однак пара поки не афішує, що чекає на поповнення.

28-річна Тодоренко мовчить про свою вагітність, але публікує фото у вільному одязі. Так, на останньому з таких кадрів можна розгледіти округлий живіт Регіни, оскільки навіть об'ємний одяг не здатний приховати її стану.

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Вагітна Регіна Тодоренко

У підписі до фото майбутня Тодоренко розповіла про те, як любить свою роботу і пов'язану з нею метушню.

В коментарях її фанати засипали привітаннями з вагітністю, хоч дехто вважає, що Регіна піариться на своєму стані.