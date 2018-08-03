19:21
3 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
28°C 17°C
  • субота
    29°C 18°C
  • неділя
    28°C 19°C
  • понеділок
    24°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО АНАТОЛІЯ ЖУКА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Космічний "прорив" Рогозіна. Гравітаційна аномалія РФ
Вєсті Кремля
20:57, 2 серпня
Вєсті.UA. Таємниці Верховної Ради. Мандрівник Ляшко
Вєсті.UA
20:56, 2 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВБИВСТВО АНАТОЛІЯ ЖУКА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Регіна Тодоренко засвітила помітно округлий живіт: фото

1084 Читать новость на русском
Регіна Тодоренко
Регіна Тодоренко / Фото з Іnstagram

Українська ведуча та співачка Регіна Тодоренко нещодавно отримала пропозицію одруження від російського співака Влада Топалова. Однак пара поки не афішує, що чекає на поповнення.

28-річна Тодоренко мовчить про свою вагітність, але публікує фото у вільному одязі. Так, на останньому з таких кадрів можна розгледіти округлий живіт Регіни, оскільки навіть об'ємний одяг не здатний приховати її стану.

Читайте також: Історія кохання Регіни Тодоренко та Влада Топалова

Вагітна Регіна Тодоренко

У підписі до фото майбутня Тодоренко розповіла про те, як любить свою роботу і пов'язану з нею метушню.

В коментарях її фанати засипали привітаннями з вагітністю, хоч дехто вважає, що Регіна піариться на своєму стані. 

 

Теги: Новини України LifeStyle Зіркові мами Регіна Тодоренко
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Втікачку з психлікарні Львова затримали у Києві
 23 січня 2017 , 11:52
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Зінченко: Зозуля був трошки злий, коли я виконував пісню L'One
 23 червня 2017 , 10:30
Збірна України зіграє в Києві з топ-учасниками ЧС-2018
 20 січня , 11:27
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук