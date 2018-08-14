Регіна Тодоренко знялася для обкладинки російського журналу: фото

Українська телеведуча Регіна Тодоренко дала інтерв'ю та знялася для обкладинки російського глянцевого журналу Glamour.

Нове фото Регіна опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Дратуєте! – вагітна Регіна Тодоренко гнівно відповіла хейтерам

В інтерв'ю, крім свого нового проекту "П'ятниця з Регіною", Тодоренко згадала тревел-програму "Орел і решка", де раніше працювала ведучою.

Зокрема, Регіна Тодоренко розповіла про цікавих людей зі зйомок.

Було дуже цікаво спілкуватися з японським ученим, винахідником роботів Хіросі Ісігуро. Він був дуже закритим, непробивним, як стіна, але тому і цікаво. А ще я брала інтерв'ю у повії в Африці. Саме чесне в життя. Жахливо боялася її образити і запитала щось на кшталт: "Напевно, ви дуже любите чоловіків, раз займаєтеся такою роботою?" А вона: "Ні, малюк, я дуже люблю гроші, а це просто робота". У мене щелепа відпала,

– зазначила телеведуча.

Цікаво, що на своїй сторінці в Instagram, Регіна почала організовувати "день срачу".

Це день, коли мої Хейтер можуть виговоритися. Я трішки втомилася від поганих коментарів. Іноді вони мене дико засмучують. А тут я даю всім можливість випустити пар: розповісти, що їм в мені не подобається, а заодно і на власне життя поскаржитися,

– пояснила вона.

Ведуча додала, що про проблеми ніхто писати не став.

"Навпаки, я отримала купу коментарів про те, як все мене люблять. Погодьтеся, це ж парадокс! Хейтери поховалися. Не розумію їх, як ніби діють від противного", – наголосила Регіна.



Регіна Тодоренко / Усі фото – Glamour