Регіна Тодоренко зворушливо привітала батьків з річницею весілля: фото

Співачка та телеведуча Регіна Тодоренко привітала свою маму Ірину і тата Петра з 35 річницею весілля.

Про це Регіна повідомила шанувальників на своїй сторінці в Instagram.

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Співачка опублікувала знімок, де фотографує усміхнених батьків, які обіймаються.

Найголовніша подія дня – річниця весілля моїх найкращих в світі батьків! 35 років разом! Я так пишаюся вами, Ма і Па,

– написала Регіна.



Батьки Регіни Тодоренко / Instagram



Батьки Регіни Тодоренко / Instagram

"Нехай у кожного з вас буде таке велике щастя – любов", – додала дівчина.



​Батьки Регіни Тодоренко / Instagram



​Батьки Регіни Тодоренко святкують річницю весілля / Instagram