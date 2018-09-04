Регіна Тодоренко зворушливо привітала батьків з річницею весілля: фото
Співачка та телеведуча Регіна Тодоренко привітала свою маму Ірину і тата Петра з 35 річницею весілля.
Про це Регіна повідомила шанувальників на своїй сторінці в Instagram.
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Співачка опублікувала знімок, де фотографує усміхнених батьків, які обіймаються.
Найголовніша подія дня – річниця весілля моїх найкращих в світі батьків! 35 років разом! Я так пишаюся вами, Ма і Па,
– написала Регіна.
Батьки Регіни Тодоренко / Instagram
Батьки Регіни Тодоренко / Instagram
"Нехай у кожного з вас буде таке велике щастя – любов", – додала дівчина.
Батьки Регіни Тодоренко / Instagram
Батьки Регіни Тодоренко святкують річницю весілля / Instagram
Джерело: 24 Канал
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