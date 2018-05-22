Регіну Тодоренко підловили на романтичних поцілунках з російським співаком: відео

Українська телеведуча Регіна Тодоренко вже давно натякає на нові стосунки, однак ще досі не відкривала таємницю імені свого обранця. Незважаючи на усі заперечення про її роман з екс-учасником гурту "Smash" Владом Топаловим, фанати зловили пару на палких поцілунках.

Відповідний відеоролик з’явився на одному з популярних російських ЗМІ "Super" в Instagram.

У ролику помітно, як Регіна Тодоренко і Влад Топалов чекають на своє замовлення в "McDonald's" і в цей час обмінюються ніжними поцілунками та обіймами.

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Сама ж пара ніяк свої прокоментувала цей випадок і, схоже, не збирається оголошувати про свої стосунки.

Допис, поширений SUPER (@super.ru) 21 Тра 2018 р. о 4:10 PDT

Нагадаємо, що на початку листопада 2017 року 27-річна телеведуча розійшлася з продюсером Микитою Трякіним після трьох років стосунків. В березні 2017 року Влад Топалов розлучився з дочкою заможного російського бізнесмена Павла Даніліна – Ксенією – після півторарічного шлюбу. Після цього в ЗМІ не вщухали чутки про їхнє возз'єднання, оскільки Регіна часто інтригувала фото з новим бойфрендом, знімалась з Топаловим в одному фільмі та навіть разом подорожувала Росією.

Хто така Регіна Тодоренко?



Відома співачка, яка була однією з вокалісток гурту "Real O". Згодом Регіна Тодоренко спробувала себе в ролі телеведучої проекту "Орел и решка", після чого отримала чималу популярність. Наразі співачка активно працює над сольною кар'єрою та здобуває освіту продюсера у США.