Регіну Тодоренко терміново госпіталізували: деталі

Українська телеведуча та співачка Регіна Тодоренко, яка тривалий час живе у США, потрапила до лікарні.

Про це вона повідомила на сторінці в Instagram.

Як відомо, Регіна Тодоренко активно працює над своєю сольною кар'єрою. Нещодавно артистка хизувалась яскравими кадрами зі зйомок нового кліпу. Однак більшу увагу Регіна Тодоренка приділяє роботі телеведучої. Про це свідчить і нещодавня нагорода "Найстильніша телеведуча" за версією Topical Style Awards.

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Допис, поширений regina todorenko (@reginatodorenko) 24 Тра 2018 р. о 5:38 PDT

Однак насичений графік та зйомки далися взнаки Регіні Тодоренко. Зірку невідкладно госпіталізували з пієлонефритом – запаленням нирок. Відтак ведуча зробила селфі на фоні крапельниці.

А потім в нирку постукав пієлонефрит. І тепер зйомки, заплановані на найближчі 2 дні, під загрозою зриву,

– написала Регіна Тодоренко зі шпиталю.

Допис, поширений regina todorenko (@reginatodorenko) 28 Тра 2018 р. о 3:36 PDT

Телеведуча попросила вибачення у запрошених гостей на її вечірнє шоу, зазначивши, що члени знімальної групи створять всі умови для них, щоб компенсувати відчутність Регіни.

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"Прошу вибачення у всіх запрошених гостей на моє вечірнє шоу, але шалена нирка дала збій, а лікарі змусили госпіталізуватися. Дуже сподіваюся на ваше розуміння. Як тільки мене випишуть – чекаю вас знову на знімальному майданчику", – додала Регіна Тодоренко.

Українка кумедно зазначила, що гірше себе почувала тільки після "галюциногенних грибів". Прихильники Регіни Тодоренко підтримали зірку та побажали їй швидкого одужання.