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      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО КОНФЛІКТ У ПЦУ

      Регламентний комітет Ради переніс розгляд дати інавгурації Зеленського

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Фото з відкритих джерел

      Рада з питань регламенту українського парламенту, яка повинна розглянути зареєстровані проекти постанов щодо дати інавгурації Володимира Зеленського, перенесла своє засідання на 15 травня.

      Причиною такого рішення стало те, що у Верховній Раді продовжують реєструвати нові постанови з пропозиціями щодо дати церемонії. Це, своєю чергою, означає, що на голосування парламенту питання щодо інавгурації Зеленського винесуть не раніше четверга, 16 травня. Про це в коментарі журналістам 24 каналу повідомили у регламентному комітеті Ради.

      Читайте також: Дати інавгурації немає: чому депутати не змогли дійти згоди на погоджувальній раді

      У регламентному комітеті уточнили, що 14 травня о 12:00 відбудеться засідання лише щодо розгляду проектів постанов про скасування рішення парламенту про ухвалення "мовного" закону. На котру годину 15 травня заплановане засідання комітету щодо інавгурації Зеленського поки невідомо.

      Зазначимо, що станом на 13 травня у Верховній Раді вже були зареєстровані шість постанов щодо дати інавгурації обраного президента Володимира Зеленського. Відповідні законопроекти внесли позафракційні нардепи Сергій Міщенко, Віктор Балога, Віталій Купрій і члени БПП Олександр Сугоняко та Сергій Каплін. Перші два пропонують провести захід 19 травня, третій – 20 і 26 травня, а представники фракції чинного президента – 19 травня та 1 червня.

      Свій проект постанови щодо проведення інавгурації 28 травня ще збирається зареєструвати у парламенті фракція "Народний фронт".

      Що наразі відомо про питання дати інавгурації Зеленського?30 квітня Центральна виборча комісія офіційно оголосила про перемогу Зеленського на виборах президента України. За нього проголосували понад 73% виборців, а вже 3 травня офіційне видання Верховної Ради "Голос України" їх опублікувало. Відповідно до закону, не пізніше ніж за 30 днів має відбутися інавгурація новообраного гаранта, тобто до 3 червня.

      У команді Зеленського раніше заявляли, що інавгурація має відбутися якомога раніше (імовірними датами вони називали 28 або 30 травня), бо той у такому разі матиме змогу розпустити парламент. Щоправда, за деякий час вже почали наполягати на іншій даті – 19 травня. Проте конкретна дата проведення інавгурації стане відомою лише після того, як її визначить Верховна Рада або сам голова парламенту. Найближче пленарне засідання з цього питання має відбутися з 14-го по 17 травня. Спікер Парубій, запевняв, що робитиме все, аби це відбулося якнайшвидше.

      інавгурація Зеленського дати
      Коли має відбутися інавгурація Зеленського: інфографіка

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      Теги: Новини політики Новини України Володимир Зеленський Верховна Рада Інавгурація Зеленського
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