Йдеться виконання рішення РНБО і змін до закону про лікарські засоби. Ініціативи передбачають ручне регулювання цін і здешевлення на 30% для 100 найменувань ліків. Однак інші (майже 7900 найменувань) здорожчають.

Читайте також Держпрограми в аптеках: за три роки українці заощадили на ліках 15 мільярдів гривень

Іноземні ліки можуть зникнути з аптек

Ліки вироблятимуться меншими партіями, скасуються спеціальні програми, завдяки яким аптеки мали знижки. Крім того, аптеки будуть закуповувати тільки те, що точно продадуть, а отже дефіциту не уникнути.

Всеукраїнська рада захисту прав пацієнтів попереджає, що іноземні ліки зникнуть, а на українців чекає загальний дефіцит медпрепаратів.

Є ризики істотного скорочення імпорту в Україну іноземних ліків, які і правда є дорогими, але якісними. І без цього незначний для провідних західних фармкомпаній ринок України, зокрема через війну, стане ще менш привабливим внаслідок штучного регулювання ціни на лікарські засоби. В результаті українці не матимуть змоги купити якісні західні ліки, бо їх фактично “заборонять” продавати в Україні,

– йдеться в заяві організації.

Це та реальність, з якою українці стикнуться вже з 1 березня 2025 року.

Аптеки закуповуватимуть лише ті ліки, які вони гарантовано зможуть продати. Виробнику держава тепер забороняє компенсувати мінімальний запас препаратів в аптеці, а також гарантувати аптеці продаж нових ліків. Внаслідок цих продуманих дій аптеки триматимуть менший асортимент, дешевших ліків і в меншій кількості,

– підкреслюють в ВРЗПП.

Тоді набувають чинності масштабні зміни у регулюванні фармацевтичного ринку. Вони впроваджуються відповідно до рішення РНБО від 12 лютого 2024 року "Про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців", яке введено в дію Указом Президента.

До того ж Верховна Рада проголосувала законопроєкт про зміни до “Закону про лікарські засоби”, який сьогодні підписав глава держави. Такі заходи спрямовані на забезпечення прозорого ціноутворення на лікарські засоби.