Уряд регулюватиме ціни на продукти, маски і ліки: список

Кабмін встановив на час карантину державне регулювання цін шляхом декларування на 10 продуктових товарів, 20 засобів індивідуального захисту, а також на 7 лікарських засобів й 11 видів антисептиків.

У проєкті постанови зазначено, що метою є стабілізувати ціни в Україні, які значно змінилися у період карантину.

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У березні ціни на споживчому ринку на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,4%. Все через ажіотаж та введення карантину через коронавірус.

Що пропонує уряд

Впровадити декларування змін роздрібних цін у разі їх зміни. Зокрема, задекларувати підвищення цін можна буде:

за 30 днів, якщо ціна підвищується на 15% і більше;

за 15 днів – у разі підвищення на 10-15%;

за 3 дні – у разі підвищення на 5-10%.

Список товарів, яких стосується рішення

Товари, які мають істотну соціальну значущість:

Крупа гречана. Цукор пісок. Борошно пшеничне (вищий сорт). Макаронні вироби вітчизняного виробництва (вермішель з борошна пшеничного вищого сорту). Молоко пастеризоване, жирністю 2,5% (у плівці). Хліб житньо-пшеничний. Яйця курячі категорії С1. Птиця (тушка куряча). Вода мінеральна без газу. Масло вершкове, жирністю 72,5%.

Лікарські засоби:

Paracetamol. Azithromycin. Amoxicillin and beta-lactamase inhibitor. Ampicillin. Amoxicillin. Caftriaxone. Moxifloxacin.

Зауважимо, що під час засідання уряду Кабмін вирішив доопрацювати список лікарських засобів та згодом його доповнити.

Антисептики та дезінфекційні засоби:

Хлоргексин. Етанол. Повідон йоду. Засіб на спиртовій основі для протирання рук. Хлорвмісні та інші за способом дії препарати для дезінфекції поверхонь, матеріалів, обладнання. Хлороксиленол. Спиртовмісний антисептик для рук кишеньковий. Дезінфікуючий засіб для обробки поверхонь. Дезінфікуючий засіб для оборобки рук і шкіри. Мийно-дезінфікуючий засіб для прання. Мийно-дезінфікуючий засіб для інструментів та обладнання.

Засоби індивідуального захисту:

Шапочка медична одноразова. Медична маска. Халат ізоляційний медичний одноразовий. Костюм біологічного захисту/комбінезон. Водонепроникні лабораторні костюми. Рукавички медичні стерильні або нестерильні. Рукавички нітрилові. Рукавички латексні неопудрені. Кольчужні (кевларові) рукавички. Повнолицьова маска/напівмаска. Захисний щиток. Захисні окуляри. Респіратор FFP2 або FFP3. Фартух медичний. Бахіли одноразові. Гумові чоботи. Прогумований водонепроникний медичний фартух. Медична марля. Захисна напівмаска. Фільтри для повнолицьових та напівмасок.

Постанова набуде чинності через десять днів після її публікації і діятиме до завершення карантину.



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