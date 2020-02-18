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      Реінтеграція Донбасу могла б додати півтора пункти до зростання ВВП України, – Bank of America

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      Реінтеграції Донбасу могла б додати кілька пунктів до зростання ВВП України, звіт Bank of America / Колаж 24 каналу

      Потенційна реінтеграція Донбасу могла б додати до 1,5 пункта до зростання ВВП України протягом 2 – 3 років. Повоєнне відновлення Донбасу могло б бути частково профінансоване зовнішньої донорської допомогою.

      "Потенційна інтеграція територій може підвищити номінальний ВВП на 3 – 5 пунктів і прискорити зростання на 1 – 1,5 пункта в період після повоєнної відбудови", – мовиться аналітичному звіті Bank of America, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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      За думку аналітиків, повоєнне відновлення Донбасу могло б бути частково профінансоване зовнішньою донорською допомогою.

      "Як Донецька, так і Луганська області становили понад 15,7% ВВП України в 2012 році, до війни. Внесок цих регіонів, які досі перебувають під українським контролем, впав приблизно до 12,7% у 2017 році. Ми вважаємо, що це може вказувати на одноразове зростання щодо номінальних значень ВВП, що становить не менше 3%", – мовиться у звіті.

      За думку аналітиків, нормалізація економічних зв’язків з регіоном могла б прискорити зростання реального ВВП в перший же рік на 0,5 пункта.

      Зауважимо, що задля реінтеграції Донбасу в Україні створили Національну платформу примирення та єдності. Її старт запланований на 19 лютого.

      Що таке ВВП? Валовий внутрішній продукт. Це важливий показник, за яким можна оцінити розвиток економіки країни. Він вказує ринкову вартість всіх вироблених на території країни протягом року товарів і послуг задля споживання, експорту та накопичення. За винятком вартості проміжних товарів і послуг, тобто сировини, пального, енергії, кормів та іншого. Цей показник дає уявлення про загальний матеріальний добробут нації.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Війна на Донбасі Новини США Банки Гроші ВВП Реінтеграція Донбасу Новини України
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