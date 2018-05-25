Реклама "Газпрому" буде на НСК "Олімпійський" під час фіналу Ліги чемпіонів
Київ не вдасться повністю очистити від реклами російського "Газпрому" під час фіналу Ліги чемпіонів. Під час самого матчу логотип компанії буде на самому стадіоні.
Причина в тому, щ о УЄФА не може прибрати цю рекламу, адже «Газпром» є одним із спонсорів Ліги чемпіонів. Відтак у контракті прописано наявність такої реклами під час матчів. Про це повідомляє "Укрінформ" за підсумками зустрічі міністра молоді та спорту Ігоря Жданова та виконавчого директора УЄФА Мартіна Каллена.
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За словами Жданова, в УЄФА запевнили, що розуміють ситуацію, і якщо прибрати цю символіку на території Києва була можливість, то зі стадіонами складніше - це прописано у контракті.
"Це неможливо, як мені сказали. Хоча я наполягав і пояснював, що це може викликати негативну реакцію з боку наших уболівальників", – зауважив міністр.
Нагадаємо, у Києві у фан-зоні була розміщена реклама російського "Газпрому", що обурило українців. Однак згодом цю рекламу прибрали з вулиць столиці. Та на фіналі жіночої Ліги чемпіонів рекламні банери "Газпрому" були присутні.