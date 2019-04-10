Реклама Порошенка з Путіним не порушує закон, – КВУ

Агітаційні борди, на яких кандидат у президенти України Петро Порошенко зображений поряд із президентом Росії Володимиром Путіним, не порушують закону. Адже іноземцям заборонено брати участь у політичній агітації, а тут використали тільки фото Путіна.

Це не можна вважати прямою участю у передвиборчій рекламі, вважають у громадській організації "Комітет виборців України", мовиться у сюжеті телеканалу ZIK.

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Жителі Харківщини першими 9 квітня помітили рекламні борди Порошенка, на яких його обличчя зображене навпроти обличчя Путіна. На бордах також є напис "21 квітня. Вирішальний вибір".

Згідно з українським законодавством, у рекламі заборонено використовувати зображення людини без її згоди. Та у штабі Порошенка зізнались, що у Путіна про таке не запитували. Мовляв, мали на це всі причини.

Рекламі дорікають і тим, що в політичній агітації заборонено брати участь особам, які не є громадянами України. Однак у КВУ переконані: цієї норми штабісти Порошенка не порушили.

Одне з ключових слів тут є саме "участь". Іншими словами, негромадянин України не може агітувати, не може відкрито підтримувати. З погляду чинного законодавства, ми вважаємо, що "участь" передбачає дію, а тут ідеться просто про використання фото Путіна,

– пояснив голова КВУ Олексій Кошель.

Наразі ні сам Путін, ні представники його адміністрації ситуацію не прокоментували.

Коли другий тур виборів президента? 21 квітня (неділя). Голосування триватиме з 8:00 до 20:00. Лідерами першого туру виборів стали Володимир Зеленський та Петро Порошенко. Тож у другому турі українці саме між ними обиратимуть президента. Для голосування треба взяти із собою паспорт та довідку про тимчасову зміну місця голосування (якщо не плануєте голосувати за місцем прописки). Оголосити ім’я нового президента України ЦВК повинна до 1 травня.