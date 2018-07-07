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Реклама російського "Газпрому" буде на українських стадіонах

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Реклама "Газпрому" й надалі буде на стадіонах під час матчів Ліги Чемпіонів
Реклама "Газпрому" й надалі буде на стадіонах під час матчів Ліги Чемпіонів / Getty Images

Російський "Газпром" й надалі залишатиметься спонсором Ліги Чемпіонів. Компанія уклала нову угоду з УЄФА. Відтак на українських стадіонах під час матчів теж буде їх реклама.

Спонсорський контракт на три сезони 2018-2020 років обійдеться росіянам в 210,63 мільйонів євро, повідомляє російський "Інтерафакс".

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Варто зазначити, що "Газпром" є спонсором Ліги Чемпіонів (а також Суперкубка УЄФА) з 2012 року. Напередодні фіналу Ліги Чемпіонів у Києві у на вулицях української столиці була розміщена реклама компанії з країни-окупанта. Згодом, після звернення київської влади, рекламу "Газпрому" прибрали з вулиць міста, однак на стадіоні "Динамо" та НСК "Олімпійський" під час матчів фіналів жіночої та чоловічої Ліги Чемпіонів вона все одно була. 

До слова, у цьогорічній Лізі Чемпіонів візьмуть участь одразу два українські клуби. Донецький "Шахтар" розпочне виступи одразу з групової стадії і проведе шість матчів (три – у Харкові). Київське "Динамо" ж спочатку гратиме матчі кваліфікації. Відтак реклама "Газпрому" і надалі буде на українських стадіонах

Теги: Новини спорту Ліга чемпіонів Газпром
Джерело: 24 Канал
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