В Україні 25 жовтня мають відбутися місцеві вибори. Офіційно виборча кампанія ще не почалась, але в усіх містах та населених пунктах вже міститься чимало передвиборчою рекламої. Аналітик руху "Чесно" Ігор Фещенко пояснив, що з юридичного боку, жодних порушень виборчого законодавсвства ще не зафіксовано. Тому що виборчий процес ще не почався.

Він стартує 5 вересня, а реєстрація кандидатів і списків партії починається з 15 вересня. Лише після цього можна говорити про певні рамки та правила, яких кандидати мають дотримуватися та можуть порушити. Про це Ігор Фещенко розповів в ефірі програми "Ти дивись!" на 24 каналі.

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За його словами, те, що відбувається зараз, – це своєрідний "дикий Захід". Немає жодних правил, які регулюють обсяги зміст реклами, маркування де її можна розміщувати. Наприклад, під час виборчого процесу на зупинках громадського транспорту рекламу розміщувати не можна. Одна зараз вона є.

Аналітик відзначив, що в Україні виборчі правила влаштовані таким чином, що один і той же ролик, бігборд, листівка 4 вересня не є агітацією – це певна реклама. А от 5 вересня – це вже виборчі активності, і тоді можна апелювати стосовно якихось порушень.

Якщо говорити про політичну практику в Україні, то це – нормально. З точки зору, що це історія, яка повторюється на кожних виборах. Завжди політики користуються можливістю агітувати фактично до старту виборчої компанії,

– пояснив він.