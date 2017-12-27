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Рекламний ролик з Карою Делевінь звинуватили у сексизмі: відео

15:33, сьогодні 2199 Читать новость на русском
Кара Делевінь
Кара Делевінь / Фото з Instagram

25-річна Кара Делевінь стала головною героїнею рекламної кампанії взуття бренду Jimmy Choo "Shimmer in the Dark". Однак критики відзначили, що випускати таку рекламу, коли в США щосили обговорюють проблему сексуального насильства і домагань, – неприпустимо.

У ролику Кара Делевінь приміряє мерехтливі чобітки і прогулюється по вечірньому Нью-Йорку в короткій червоній сукні з відвертим декольте. По дорозі в нічний клуб Кара отримує від перехожих компліменти.

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Щоправда, більшість із компліментів від чоловіків – сказані у зневажливій формі. Реклама Jimmy Choo стала приводом для обговорення в пресі. Критики були обурені тим, що відео пропагує культуру зґвалтування, адже чоловіки в кадрі свистять услід Каре.

Ролик назвали сексистським і огидним, а письменниця-феміністка Джессіка Валенти вважає, що ролик романтизує "кетколлінг". До слова, цей термін значає, коли чоловіки виявляють знаки уваги на вулиці (свист, "цокання", оклики) на адресу жінки. Іншими словами "кетколлінг" – це різновид вуличних домагань і настирливих спробах чоловіків познайомитися з дівчиною.

Кара Делевінь сама неодноразово критикувала сексизм і сексуальні домагання, тому її згода на зйомку виглядає особливо дивним. Сама ж модель поки ніяк не прокоментувала рекламу.

Теги: LifeStyle Мода Секс-скандал Скандал
Джерело: 24 Канал
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