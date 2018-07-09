Рекламщики попереднього керівництва "Інтерсіті" позбавили "Укрзалізницю" доходу на 18 мільйонів

"Українська залізнична швидкісна компанія", яка здійснює перевезення пасажирів швидкісними поїздами "Інтерсіті", недоотримала 18 млн гривень через колишні договори на розміщення реклами.

Про це йдеться в матеріалі, опублікованому на сайті "Апостроф".

Як повідомляє видання, філія "Українська залізнична швидкісна компанія" ПАТ "Укрзалізниця" підписало ще в 2015 році договори на розміщення реклами та випуск бортового журналу з компаніями "Ай Ком" та "Офісер". "Після завершення терміну дії договорів з цими компаніями 30.06.2018 року був укладений новий договір на розміщення реклами на строк, достатній для підготовки нового конкурсу з вибору постійного контрагента. Економічна доцільність нового договору майже в три рази перевищує ефективність попередніх", – цитує видання "Апостроф" відповідь УЗШК на інформаційний запит громадської організації.

У матеріалі відзначають, що в червні-липні 2018 року філії "УЗШК" ПАТ "Укрзалізниця" вдалося в 2,4 рази збільшити дохід від передачі прав на розміщення реклами та публікацію бортового журналу новому контрагенту. Договір з новим контрагентом був оформлений на період до проведення відкритого конкурсу. УЗШК готує до проведення конкурс на визначення контрагента по рекламі протягом липня 2018 року. Якщо середньомісячна сума надходжень від "Ай Ком" та "Офісер" становила 336,4 тис. грн, то зараз УЗШК отримує 820 тис. грн в місяць.

Як раніше повідомлялося, згідно з інформацією "Слідство.інфо", компанія "Ай Ком", яка за договором надавала послуги з розміщення реклами на відеомоніторах в поїздах "Інтерсіті", пов'язана з оточенням бізнесмена з Партії Регіонів Бориса Колесникова. У виданні також повідомили, що не знайшли підтвердження озвучених компанією "Ай Ком" даних про відкритий конкурс, в результаті якого і був укладений договір з УЗШК в 2015 році. Також є інформація, що засновник обох компаній ("Ай Ком" та "Офісер") – Костянтин Баскін, помічник екс-регіонала Олександра Заца, який пов'язаний з Борисом Колесніковим.