Рекламу для Schweppes знімали у Києві: з'явилось відео

Австралійський режисер Майкл Грейсі, якого знають за режисерською роботою над фільмом "Найвеличніший шоумен", зняв у Києві нову рекламу для бренду Schweppes.

Як пише The Village Україна, зйомками займалась українська студія FAMILY Production.

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Усі кадри 45-секундного ролика були відзняті у двох павільйонах у Києві на початку березня.

Режисер Майкл Грейсі впродовж знімального процесу провів в Україні 5 днів.

На відео можна побачити й українських акторів, які виконали практично усі ролі, крім головних.

Новий рекламний ролик Schweppes є спільною роботою української компанії FAMILY Production та французької студії Partizan.

Дивіться відео реклами Schweppes, яке було зняте в Києві: