Рекламу для Schweppes знімали у Києві: з'явилось відео
Австралійський режисер Майкл Грейсі, якого знають за режисерською роботою над фільмом "Найвеличніший шоумен", зняв у Києві нову рекламу для бренду Schweppes.
Як пише The Village Україна, зйомками займалась українська студія FAMILY Production.
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Усі кадри 45-секундного ролика були відзняті у двох павільйонах у Києві на початку березня.
Режисер Майкл Грейсі впродовж знімального процесу провів в Україні 5 днів.
На відео можна побачити й українських акторів, які виконали практично усі ролі, крім головних.
Новий рекламний ролик Schweppes є спільною роботою української компанії FAMILY Production та французької студії Partizan.
Дивіться відео реклами Schweppes, яке було зняте в Києві:
Джерело: 24 Канал
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