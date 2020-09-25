Міст Патона у Києві повністю не перекриватимуть, – Кличко розкрив деталі ремонту
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що вже незабаром столичний міст Патона почнуть реконструювати. Київ отримав всі необхідні погодження для цього від державних органів, а проєктувальні роботи перебувають на завершальній стадії.
Кличко зауважив, що повністю перекривати рух мостом Патону не збираються. Про це мер столиці повідомив у своєму телеграм-каналі.
Важливо Міст Патона у Києві відреставрують в найближчі 5 років
Мер столиці наголосив, що міст Патона – це одна з важливих транспортних артерій, що з'єднує правий берег з лівим. Тому перекрити міст повністю не вдасться. Коштуватиме повна реконструкція, за попередніми підрахунками фахівців, приблизно 7 мільярдів гривень.
Що передбачає реконструкція на мосту Патона
- Заміна залізобетонної монолітної плити на сучасну – зі сталі. Що значно полегшить конструкцію мосту.
- Планом реконструкції передбачена додаткова смуга руху. Тобто, загалом, їх буде вісім.
- Точно буде прибрана реверсна смуга, через яку на мосту трапляється чимало ДТП.
- Влаштують також сучасне бар’єрне огородження між напрямками руху.
- Облаштують велодоріжки.
Зауважимо, що міст Патона ввели в експлуатацію ще у 1953 році. І за цей час ремонт здійснювали один раз. Тож, наразі шляхопровід перебуває в аварійному стані.
Відомо, що ремонт проведуть за бюджетні гроші. Проте інвестори також можуть вносити свої пропозиції.Скільки коштуватиме реконструкція мосту поки невідомо