Мер Києва Віталій Кличко заявив, що вже незабаром столичний міст Патона почнуть реконструювати. Київ отримав всі необхідні погодження для цього від державних органів, а проєктувальні роботи перебувають на завершальній стадії.

Кличко зауважив, що повністю перекривати рух мостом Патону не збираються. Про це мер столиці повідомив у своєму телеграм-каналі.

Важливо Міст Патона у Києві відреставрують в найближчі 5 років

Мер столиці наголосив, що міст Патона – це одна з важливих транспортних артерій, що з'єднує правий берег з лівим. Тому перекрити міст повністю не вдасться. Коштуватиме повна реконструкція, за попередніми підрахунками фахівців, приблизно 7 мільярдів гривень.

Що передбачає реконструкція на мосту Патона

Заміна залізобетонної монолітної плити на сучасну – зі сталі. Що значно полегшить конструкцію мосту.

Планом реконструкції передбачена додаткова смуга руху. Тобто, загалом, їх буде вісім.

Точно буде прибрана реверсна смуга, через яку на мосту трапляється чимало ДТП.

Влаштують також сучасне бар’єрне огородження між напрямками руху.

Облаштують велодоріжки.

Зауважимо, що міст Патона ввели в експлуатацію ще у 1953 році. І за цей час ремонт здійснювали один раз. Тож, наразі шляхопровід перебуває в аварійному стані.

Відомо, що ремонт проведуть за бюджетні гроші. Проте інвестори також можуть вносити свої пропозиції.Скільки коштуватиме реконструкція мосту поки невідомо