"Реконструкція" імені Поплавського: замість студентського житла – квартири для родичів депутатів

Земельна ділянка на столичному Печерську, виділена державному вишу - Київському національному університету культури і мистецтв - під студентський гуртожиток, забудована черговим житловим комплексом. Квартири у ньому розкупили родичі відомих політиків.

Про це повідомляє Bihus.Info.

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Журналіст Антон Столяров у розслідуванні "ЖК "Ректорський" для програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" встановив, що гуртожитки державного Київського національного університету культури і мистецтв, ректором якого є народний депутат України Михайло Поплавський, виглядають жахливо – з тарганами, кліщами і переповненими кімнатами, у яких мешкають по шість чи й вісім студентів. На 60 мешканців – у кращому випадку одна кухонна плита і дві душових.



Понад три гектари землі виділили університету для будівництва гуртожитків

Проблеми студентів мали вирішитися після того, як на початку 2000-х Київська міська рада виділила університету три земельних ділянки загальною площею 3,5 гектари на Печерських пагорбах по вулиці Євгена Коновальця, 36. Точно їх цільове призначення звучало так: "Для будівництва та обслуговування навчальних корпусів, гуртожитку та житлового будинку". Але в підсумку на цій території виросли три житлових будинки та бізнес-центр.



Іван Куровський – екс-нардеп від "Батьківщини" та "Партії регіонів"

Забудовником весь час було ТОВ "Житло-Буд" екс-нардепа від "Батьківщини" та "Партії регіонів" Івана Куровського. У тому, що будують саме навчальні корпуси і гуртожитки – університет і забудовник запевняли до останнього. Наприклад, щоб уникнути сплати внеску у створення інфраструктури, Київраді вони описували будівництво як навчальний корпус на майже 5000 місць і "гуртожиток для аспірантів і студентів із підземним паркінгом".

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Про перші два будинки, що з'явилися на землі під гуртожиток, журналісти програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" розповідали ще у 2014 році. Навесні 2015 року прокуратура Печерського району навіть відкрила проти Київського національного університету культури і мистецтв кримінальне провадження за самовільне будівництво. Проте, що далі трапилося у справі – невідомо. У прокуратурі відмовилися хоч щось розповісти про це розслідування. А от на виділеній під гуртожиток землі за цей час виріс ще один житловий комплекс.

Ми коли вступили, нам сказали, що це буде ще один гуртожиток, в якому ми будемо жити. Але коли його добудували, то сказали, що це буде гуртожиток для іноземних студентів. Я не знаю, які до нас мали приїжджати іноземні студенти, в університеті їх нема й не було,

– розповіла колишня студентка КНУКіМ Наталка Слободян.

По документах будівництво також було оформлене як реконструкція з розширенням основного корпусу студентського гуртожитку. Але в результаті в експлуатацію був зданий черговий житловий будинок. 75 квартир у ньому передані на баланс університету, однак не використовуються для проживання студентів, ще 234 помешкання – продані.



75 квартир – на балансі університету, однак не у студентів, а ще 234 помешкання – продані

Два нежитлових приміщення загальною площею 630 квадратних метрів придбала сестра нардепа Антона Яценка, який уже неодноразово ставав фігурантом розслідувань "Наших грошей з Денисом Бігусом". Дар'я Яценко ніколи не займалася якимось серйозним бізнесом, лише значилася серед засновників 12 громадських організацій, залучених у корупційну схему з "Тендерною палатою".



Два приміщення у 630 квадратних метрів придбала сестра нардепа Антона Яценка

Також у будинку утворилося ціле представництво осіб, пов'язаних із членами "Радикальної партії". На матір Олега Ляшка тут оформлена квартира площею 77,5 "квадрати". Ще одне 100-метрове помешкання придбав 24-річний Даніель Лайс, з яким минулого року Ляшка помічали на відпочинку в Австрії.



На матір Олега Ляшка тут оформлена квартира площею 77,5 "квадрати"

Двокімнатною квартирою площею 106,6 у новобудові володіє і Оксана Лозова – мати народного депутата і соратника Ляшка Андрія Лозового. Жінка працює завідувачем відділення педіатрії у Рівненській обласній дитячій лікарні і за сумісництвом є депутатом Рівненської облради. Згідно з декларацією за 2017 рік, її офіційна зарплатня складала близько 5,5 тисяч гривень на місяць.



Квартирою у новобудові володіє і мати нардепа й соратника Ляшка Андрія Лозового

У березні цього року вісім квартир на Євгена Коновальця, 36-Е по договорах дарування відійшли і синові народного депутата від "Народного фронту" Руслана Лук'янчука. Загальна площа подарунків – майже 400 квадратних метрів, а ціна сягає 14 мільйонів гривень.



Вісім квартир відійшли і синові депутата від "Народного фронту" Руслана Лук'янчука

Власницею двох нежитлових приміщень і чотирьох квартир тут є також донька колишнього заступника голови адміністрації президента часів Януковича, а нині депутата Сумської обласної ради Юрія Чмиря. Загалом за останні три роки 21-річна Єлизавета Чмирь скупила 12 столичних квартир. Прокуратура підозрює, що ця нерухомість була насправді придбана її батьком і в рамках розслідування кримінальної справи проти Юрія Чмиря на неї накладено арешт.



За три роки 21-річна Єлизавета Чмирь скупила 12 столичних квартир

Коментар ректора КНУКіМ і за сумісництвом народного депутата Михайла Поплавського щодо того, як на землі, виділеній під будівництво гуртожитку, зростають лише житлові будинки і офісні центри, не вдалося отримати ані через університетську приймальню, ані через електронні листи на пошту Поплавського, ані за прямими телефонними номерами.

Нагадаємо, ще у листопаді 2017 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочала два кримінальних провадження щодо народного депутата Антона Яценка. Обидві справи відкриті на підставі інформації з сюжету "Тестесховище" Лесі Іванової для програми "Наші гроші з Денисом Бігусом". Журналісти з'ясували, що на тестя Яценка, причетного до низки корупційних схем національного масштабу, записаний палац на 1500 квадратних метрів і низка елітних квартир та комерційної нерухомості.