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      Реконструкція Шулявського мосту: через примху нардепа знесуть цех заводу

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      Шулявський міст у Києві від 17 березня на реконструкції. Міський транспорт ходитиме прилеглими вулицями. Загалом, ремонтні роботи триватимуть майже півтора роки.

      Шулявський міст збудували 55 років тому. За цей час він настільки зносився, що у лютому 2017 року від нього почали відвалюватися уламки.

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      Тоді пересуватися мостом заборонили вантажівкам. А щоб він зовсім не розвалився, встановили додаткові укріплюючі конструкції. 

      Ремонтні роботи на Шулявському мосту
      Ремонтні роботи на Шулявському мосту

      Що буде замість старого "втомленого" Шулявського мосту

      Загалом, було кілька проектів реконструкції. Кияни підтримали той, який передбачав трирівневу розв'язку із реверсним кільцем і збереження будівлі п'ятого цеху заводу "Більшовик".

      Проте КМДА думку громадськості проігнорувала і віддала перевагу другому варіанту, підрядником якого є фірма, пов'язана з народним депутатом Максимом Микитасем. Затверджений проект передбачає знесення цеху і меншу пропускну спроможність мосту. Коштує це 830 мільйонів гривень. 

      Проект Шулявського мосту
      Проект Шулявського мосту

      Як об'їхати Шулявський міст: схема

      • Рух транспорту в напрямку Олександра Довженка – Вадима Гетьмана здійснюватиметься вулицями Антона Цедіка та Петра Нестерова, з виїздом на проспект Перемоги.

      • Щодо руху транспорту в напрямку Вадима Гетьмана – Олександра Довженка, то рух відбуватиметься існуючим реконструйованим з'їздом на проспект Перемоги з можливістю перетину проспекту та виїздом на вулицю Олександра Довженка наявним реконструйованим з'їздом./

      На шляхах об'їзду передбачено організацію одностороннього руху автомобільного транспорту, а саме: вулиця Антона Цедіка (до перетину з вулицею Петра Нестерова) та вулиця Петра Нестерова будуть переведені в режим одностороннього руху; вулиця Гарматна (до перетину з вулицею Виборзькою) та вулиця Виборзька також будуть переведені в режим одностороннього руху.

      Тролейбусний рух із боку Севастопольської площі вулицею Вадима Гетьмана матиме кінцеву зупинку "Індустріальний міст"; з боку вулиці Олени Теліги вулицею Олександра Довженка – кінцеву зупинку "Вул. Івана Гонти".

      Схема об'їзду Шулявського мосту
      Схема об'їзду Шулявського мосту

      До кінця року в мерії планують завершити будівництво нового шляхопроводу. Після цього займуться благоустроєм – озелененням, прокладанням велодоріжок та ремонтом підземних переходів.

      Чому закривають Шулявський міст?Він вже понад 10 років перебуває у критичному стані. Обіцянки про його реконструкцію кияни чули від трьох мерів, проте навіть після його часткового обвалу у 2017 році ремонтні роботи досі так і не розпочали. Відтоді міст стояв на підпорах, окремі елементи мосту були в непрацездатному стані. Вантажним автомобілям в'їзд на міст було заборонено, та попри це вони все одно інколи на нього заїжджали. Експерти переконували, що міст міг не витримати такого навантаження. 

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      Автор: Анастасія Кримова
      Теги: Новини України Шулявський міст Новини Києва Будівництво Реконструкція Ремонт КМДА
      Джерело: 24 Канал
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