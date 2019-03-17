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      Реконструкція "втомленого Шулявського мосту" розпочалася: деталі

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      У Києві розпочали реконструкцію Шулявського мосту, який вже понад 10 років перебуває в аварійному стані. Його перекрили ще напередодні, 16 березня, а водіям показали нову схему руху.

      Подробиці розповіла кореспондентка у прямому ефірі 24 каналу.

      Читайте також: Бюджет Києва 2019: скільки грошей піде на метро на Виноградар і "втомлений" Шулявський міст

      Початок реконструкції Шулявського мосту

      Вона повідомила, що на Шулявському мості перебуває багато ремонтної техніки, а робочі працюють ще зранку. Спочатку вони розберуть старе асфальтне покриття, а міст згодом збудують новий. До слова, на реконструкцію "втомленого" Шулявського шляхопроводу виділили 363,4 мільйона гривень.

      Реконструкція Шулявського мосту
      Реконструкція Шулявського мосту


      Ремонтні роботи

      Мер Києва Віталій Кличко вночі відвідав будівельний майданчик біля Шулявського шляхопроводу. На своїй сторінці у Facebook він зазначив, що в майбутньому Шулявський міст стане сучасним об'єктом транспортної інфраструктури столиці.

      Схема об'їзду Шулявського мосту

      • Рух транспорту в напрямку Олександра Довженка – Вадима Гетьмана здійснюватиметься вулицями Антона Цедіка та Петра Нестерова, з виїздом на проспект Перемоги. 
      • Щодо руху транспорту в напрямку Вадима Гетьмана – Олександра Довженка, то рух відбуватиметься існуючим реконструйованим з'їздом на проспект Перемоги з можливістю перетину проспекту та виїздом на вулицю Олександра Довженка наявним реконструйованим з'їздом.
      • На шляхах об'їзду передбачено організацію одностороннього руху автомобільного транспорту, а саме: вулиця Антона Цедіка (до перетину з вулицею Петра Нестерова) та вулиця Петра Нестерова будуть переведені в режим одностороннього руху; вулиця Гарматна (до перетину з вулицею Виборзькою) та вулиця Виборзька також будуть переведені в режим одностороннього руху.
      • Тролейбусний рух із боку Севастопольської площі вулицею Вадима Гетьмана матиме кінцеву зупинку "Індустріальний міст"; з боку вулиці Олени Теліги вулицею Олександра Довженка – кінцеву зупинку "Вул. Івана Гонти".

      Дивіться відео: схема об'їзду Шулявського мосту

      З детальною схемою руху громадського транспорту можна ознайомитися тут.

      Коли завершаться ремонтні роботи

      Київська влада заявила, що реконструкція триватиме півтора року. На новій розв'язці буде передбачена велодоріжка шириною два метри й загальною довжиною понад кілометр.


      Візуалізація проекту реконструкції Шулявського мосту у Києві

      Чому закривають Шулявський міст?Він вже понад 10 років перебуває у критичному стані. Обіцянки про його реконструкцію кияни чули від трьох мерів, проте навіть після його часткового обвалу у 2017 році ремонтні роботи досі так і не розпочали. Відтоді міст стояв на підпорах, окремі елементи мосту були в непрацездатному стані. Вантажним автомобілям в'їзд на міст було заборонено, та попри це вони все одно інколи на нього заїжджали. Експерти переконували, що міст міг не витримати такого навантаження. 16 березня Шулявський міст закриють на реконструкцію, яка триватиме півтора року.

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      Теги: Новини України Шулявський міст Будівництво КМДА Новини Києва Ремонт Реконструкція
      Джерело: 24 канал
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