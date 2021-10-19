Рекорд за останні 2 роки: у Дніпрі за день провакцинувались майже 10 тисяч людей
Джерело:фейсбук Андрія Бабського
18 жовтня в Дніпрі запровадили червону зону карантину. Люди масово заполонили центри вакцинації. У цей день щеплення проти коронавірусу зробили 9 500 дніпрян.
Провакцинувати таку кількість людей за день було зовсім нелегко. Про це повідомив заступник мера і директор департаменту охорони здоров'я Андрій Бабський 18 жовтня.
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Рекорд за 2 роки
Андрій Бабський вражений такої кількістю охочих вакцинуватися. Він дякує людям, які вирішили зробити щеплення й таким чином вберегтися від хвороби.
Також чиновник дякує лікарям, які змогли провакцинувати аж 9 500 людей.
Особливо дякуємо нашим вакцинаторам! Вони – неймовірні та найкращі. І потрудились на славу. Зрештою як завжди. Давайте їм подякуємо і пошануємо їх!,
– написав Андрій Бабський.