Рекорд для Xiaomi: першу партію смартфона Pocо F1 розкупили на 5 хвилин

Новий смартфон Xiaomi Pocophone F1 вже надійшов у продаж. І схоже новинка має успіх. Першу партію смартфона розкупили всього за 5 хвилин.

Про це пише видання gizmochina.

Так, перша партія PocoF1 складала приблизно 80 000 – 90 000 пристроїв. як повідомили у компанії, це найбільший і швидкий продаж флагмана в історії онлайн-магазину Flipkart.

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Загалом було продано смартфонів на 28 мільйонів доларів.

Як відомо, Poco F1 став найдешевшим флагманом на ринку, що працює на топовому процесорі Snapdragon 845. В Українці цей смартфон коштує 10 999 гривень. Наразі доступне попереднє замовлення моделі.

#POCOF1: thank you all for a fantastic response to the first sale!



We're happy to announce that we generated ₹200+ cr in less than 5 minutes today, making this the BIGGEST & FASTEST flagship sale ever on @Flipkart!



Thank you, Masters Of Speed. Next sale is on 5th September! pic.twitter.com/cydGtGjlb6 — POCO India (@IndiaPOCO) 29 августа 2018 г.

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