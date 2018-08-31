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Рекорд для Xiaomi: першу партію смартфона Pocо F1 розкупили на 5 хвилин

33 Читать новость на русском
Pocо F1 розкупили на 5 хвилин
Pocо F1 розкупили на 5 хвилин / itc.ua

Новий смартфон Xiaomi Pocophone F1 вже надійшов у продаж. І схоже новинка має успіх. Першу партію смартфона розкупили всього за 5 хвилин.

Про це пише видання gizmochina.

Так, перша партія PocoF1 складала приблизно 80 000 – 90 000 пристроїв. як повідомили у компанії, це найбільший і швидкий продаж флагмана в історії онлайн-магазину Flipkart.

Читайте також: Новий смартфон Xiaomi Poco F1 в Україні вже можна замовити зі знижкою

Загалом було продано смартфонів на 28 мільйонів доларів.

Як відомо, Poco F1 став найдешевшим флагманом на ринку, що працює на топовому процесорі Snapdragon 845. В Українці цей смартфон коштує 10 999 гривень. Наразі доступне попереднє замовлення моделі.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Poco Xiaomi Смартфони
Джерело: 24 Канал
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