Рекорд для Xiaomi: першу партію смартфона Pocо F1 розкупили на 5 хвилин
Новий смартфон Xiaomi Pocophone F1 вже надійшов у продаж. І схоже новинка має успіх. Першу партію смартфона розкупили всього за 5 хвилин.
Про це пише видання gizmochina.
Так, перша партія PocoF1 складала приблизно 80 000 – 90 000 пристроїв. як повідомили у компанії, це найбільший і швидкий продаж флагмана в історії онлайн-магазину Flipkart.
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Загалом було продано смартфонів на 28 мільйонів доларів.
Як відомо, Poco F1 став найдешевшим флагманом на ринку, що працює на топовому процесорі Snapdragon 845. В Українці цей смартфон коштує 10 999 гривень. Наразі доступне попереднє замовлення моделі.
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