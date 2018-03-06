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Рекордні збори: продюсер "Кіборгів" озвучив цифри

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"Кіборги" лідирують за касовими зборами / Промо фільму

За три місяці прокату фільм "Кіборги" тримає рекорд у зборах серед українських фільмів. На сьогодні це 23 032 807 гривень і 321 172 глядачів.

Режисер фільму Ахтем Сеітаблаєв висловив вдячність за шалену підтримку і увагу до фільму.

Для нас це ознака того, що фільм був на часі і виконав свою місію. Тепер після показу в Берліні "Кіборги" їдуть в Європу, де його зможуть побачити українські громади при посольствах,
– розповів Ахтем Сеітаблаєв.

Продюсер "Кіборгів" Іванна Дядюра висловила здивування, наскільки люди готові підтримувати українське кіно, що навіть відмовилися переглядати піратську версію фільму.

Це перша ознака того, що наше суспільство почало розуміти, що тільки чесна конкуренція та гідна оплата кожної роботи, дасть змогу Україні стати справді європейською державою. Завдяки глядачам, які сходили в кіно сім’ї загиблих кіборгів отримають від Фонду "Повернись живим" допомогу на суму 1 605 860 гривень,
– повідомила Іванна Дядюра.

Що таке "Кіборги"? Повнометражний художній фільм режисера Ахтема Сеїтаблаєва про бої в Донецькому аеропорті під час збройного конфлікту на Донбасі. Кінострічка розповідає історію одного двотижневого бойового чергування у вересні 2014 року. Група українських військових вперше приїжджає у пошкоджену бойовими діями будівлю старого терміналу Донецького аеропорту ім. Сергія Прокоф'єва.

Теги: Новини України LifeStyle Новини культури Кіно Кіборги
Джерело: 24 Канал
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