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      Рекордний шатдаун у США: економіка втрачає "копійки", а майже мільйон людей живуть "без копійки"

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      Шатдаун у США триває
      Шатдаун у США триває / Фото з відкритих джерел

      21 день триває часткове призупинення роботи низки урядових установ США, так званий шатдаун. Незабаром негативні наслідки для економіки штатів сягнуть шести мільярдів доларів, що перевищить вартість будівництва стіни на кордоні з Мексикою.

      Про це повідомили у CNBC.

      Нагадаємо, шатдаун розпочався опівночі проти 22 грудня 2018 року, у Сполучених Штатах Америки знову частково закрилися усі федеральні установи, втретє протягом року, оскільки законодавцям не вдалося досягти компромісу щодо фінансування федерального уряду.

      Читайте також: Трамп раптово скасував свій візит на економічний форум у Давосі: відома причина

      За оцінками S&P Global Ratings, станом на п'ятницю, 11 січня економіка США вже втратила 3,6 мільярда доларів.

      Здається, це "копійки" для найбільшої економіки світу. Але для тих працівників, які жили від зарплати до зарплати, і намагаються зараз зводити кінці з кінцями без копійки в кишені,
      – сказала головний економіст S&P Бет Енн Бовіно.

      Внаслідок цього понад 800 тисяч державних службовців не отримали зарплату.

      Як часто трапляється шатдаун? Це геть не виняткове явище у США. Загалом історія країни містить згадки про 17 таких випадків. Та навіть про попередній, 2013 року, уже встигли забути: уряд не працював 16 днів, а Дональд Трамп у ефірі програми Fox and Friends поклав провину на тоді чинного президента Барака Обаму. Та от у січні 2018 року, вже за каденції Трампа, Конгрес Сполучених Штатів Америки не зумів ухвалити бюджет до закінчення терміну дії тимчасового закону про фінансування уряду. Відтак, федеральні відомства країни частково припинили роботу через відсутність фінансування. Це було перше в історії країни закриття уряду в умовах, коли одна партія контролює і Білий дім, і обидві палати Конгресу. Дональд Трамп назвав цей "шатдаун" подарунком від американської демократичної партії на річницю інавгурації. А вже у лютому 2018 трапився другий шатдаун за місяць – з тих же причин: Конгрес не прийняв бюджет.

      як розгорталися події навколо шатдауну межі 2018-2019 років
      Теги: Новини США Дональд Трамп
      Джерело: 24 Канал
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