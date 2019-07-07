Бізнес-імперія ректора КПІ Згуровського: як просувається справа

Київський політехнічний інститут вирішив судитися із 24 каналом та редакцією ЦРУ, вимагаючи спростування фактів, викладених у наших розслідуваннях.

Як-то кажуть, не минуло і півроку, і нарешті НАЗК таки оприлюднила висновки щодо перевірки декларації ректора КПІ Михайла Згуровського. Нагадаю, наші агенти віднайшли у родини ректора закордонну нерухомість та навіть цілу будівельну компанію.

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Отже, висновки НАЗК: так, Згуровський за 2017 рік зазначив недостовірні дані про дату придбання нерухомості, ідентифікаційний номер автомобіля, наявність в нього корпоративних прав і матеріальних активів, а також дані про розмір пенсії.

А ще ректор справді не вказав дані про нерухомість дружини та дані про продаж обʼєктів нерухомості. Проте усього цього виявилося недостатнім, аби НАЗК віднайшов ознаки конфлікту інтересів та незаконного збагачення. Недостовірних у декларації Згуровського відомостей нарахували на суму, меншу ніж 100 прожиткових мінімумів (а це 192 тисяч гривень). Тож ані адміністративна, ані кримінальна відповідальності за це пану Згуровському не загрожує. Відбувся, як-то кажуть, легким переляком.



Ректор КПІ Михайло Згуровський

До речі, ми щиро вітаємо його із переобранням на посаду ректора. Він був єдиним кандидатом та отримав 80% голосів "за" свою кандидатуру. А от у проректора із адміністративно-господарської роботи КПІ Володимира Ковальова справи пішли не так добре. В результаті перевірок НАЗК склала на нього та спрямувала 26 протоколів до суду. Усі – щодо конфлікту інтересів.

Проте пан Ковальов був головою тендерного комітету, а ще з легкої руки віддавав підряди на ремонти гуртожитків та низки об'єктів КПІ фірмам своїх родичів. І про все це агенти ЦРУ розповідали у своїх розслідуваннях ще восени, на що отримали від КПІ реакцію обурення та вимогу спростувати усі твердження.



Проректор КПІ Володимир Ковальов

Нам стало відомо, що пан Ковальов після цієї історії у КПІ вже не працює і цю інформацію він підтвердив нам телефоном. Але ж і це – не всі новини. Розповідаючи про схеми в КПІ, ми сфокусувалися на забудові земель вишу. Адже одне з найболючіших питань – побудова нового гуртожитку для студентів.

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Що ж маємо на сьогодні – 4 нових житлових комплексів є, а гуртожитку – нема. При чому обіцянки адміністрації КПІ збудувати та ввести його в експлуатацію лунали ще з початку двотисячних. Залізобетонно заселити туди студентів мали ще 2007 року і це прописувалося в інвестугодах.

Цей об'єкт досі не зданий – уявіть, скільки поколінь КПІшників вже випустились, так і не дочекавшись заселення в нові кімнати. Так от, складається враження, що оцей гуртожиток для адміністрації КПІ був такою собі розмінною монетою у спілкуванні із забудовниками.

Коли ми восени робили розслідування по КПІ та звернули увагу на забудову території вишу висотками, то звернулись і до адміністрації, і до компаній-забудовників із проханням показати інвестиційні угоди. Але усі сторони розкривати свої домовленості відмовилися, мотивуючи це комерційною таємницею.

А от нас, журналістів, адміністрація КПІ звинуватила у наклепі за те, що ми розповіли, як на їх території замість гуртожитку один за одним зростають комерційні ЖК, причому в кількох випадках навіть під виглядом навчально-житлових будівель, і що квартири там, за дивним збігом обставин, мають представники ректорату.

Проте ж усе таємне колись таки стає відомим. Нам інвестиційні угоди показувати ніхто не захотів, а от один із забудовників подав до КПІ у суд, бо після наших розслідувань той дуже наполегливо почав вимагати від нього введення гуртожитку в експлуатацію.



Студентське містечко КПІ

Проте забудовник показав суду інвестиційну угоду та заявив – все, що мав зробити – зробив, навіть із залишком, тож у справі із гуртожитком на сьогодні вмиває руки. І суд став на його бік! Побачити деталі цієї суперечки та власне зміст інвестиційної угоди, нам вдалося завдяки реєстру судових рішень. Тож так ховали – що врешті оці таємні документи потрапили у публічний простір.

І тут ми побачили чергове підтвердження викладеним у розслідуванні фактам. КПІ ще в 2003 році уклав інвестугоду із забудовником "Столиця". Університет виступив замовником житлового комплексу на трьох земельних ділянках, які мав у постійному користуванні та на ще одній – отого багатостраждального гуртожитку.

Одна із важливих умов угоди передбачала відчуження 10% площі усього об'єкту та гуртожиток на користь КПІ, а решта 90% – будівельній компанії. Тож старт будівництву був даний.

Аж раптом почали укладатися одна за одною додаткові угоди, змінювались об'єми робіт, терміни, зобов'язання, розподіл між сторонами квартир. На початку сторони домовились, що забудовник віддасть КПІ 10% збудованих площ у ЖК, тобто віддасть натурою – квартирами. У свою чергу КПІ активно сприятиме отриманню усіх необхідних дозволів.

Далі була криза 2008 року, неузгодженості із наданими для будівництва ділянками, а ще чергова низка додаткових угод, зокрема й залучення у процес будівництва гуртожитку ще одного підрядника, якому теж відвели землю під забудову на схожих мовах.

В результаті, в 2011 році була ще одна додаткова угода, згідно якої співробітники КПІ отримали за пільговою ціною 5 однокімнатних, 17 двокімнатних та 6 трикімнатних квартир. Загалом вийшло 20% від зведеної площі.

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Але ж пам'ятаємо – спочатку домовлялись ніби про 10. При цьому частина робіт по гуртожитку забудовником вже була проведена. У 2014 році спеціальна комісія зробила будівельну експертизу та вирахувала, що первинний забудовник зробив навіть більше, аніж передбачала інвестугода та ще десятки, укладених до неї додаткових угод.

Так само карти розкрилися іще в одному судовому рішенні. КПІ через суд намагався скасувати припис ДАБІ щодо зупинки будівництва іншого ЖК "Кампус", адже у питанні його законності виникли питання.



Житловий комплекс "Кампус"

І тут позивачі теж аргументують у суді інвестугодами – теж первині документи передбачали, що КПІ замовляє будівництво ЖК в інтересах вишу, а ще й реконструкцію спортивних майданчиків університету та добудову гуртожитку. А згодом був отриманий дозвіл на зведення "навчально-житлового комплексу".

Сама назва передбачає – це не комерційна забудова.Але ж на правду це виявився - звичайний житловий комплекс із квартирами на продаж від забудовника. А як красиво все презентувалося на початках.

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Тож на сьогодні так і сталося – КПІ обріс комерційними висотками, хоча як розкопали студенти КПІ – за проектом розвитку університету на цих землях мали б будувати навчальні корпуси, спортивні споруди та лабораторії. А багатостраждальний гуртожиток за понад 10 років обіцянок досі не введений в експлуатацію.

Тож усе в КПІ як бачимо робить заради студентів. А розголос темних справ, що спливають на поверхню, усіма можливими способами намагається нівелювати – інформаційними вкидами та судовими позовами. А мораль цієї історії така - не варто ховати того, що все одно спливе на поверхню.